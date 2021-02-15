Алаба достиг устной договорённости с «Реалом»

Защитник мюнхенской «Баварии» Давид Алаба достиг устной договорённости с мадридским «Реалом», сообщает журналист Фабрицио Романо.

В ближайшее время будет готов его контракт с клубом до 2025 года, но на данный момент он ещё не подписан. «Челси», «Ливерпуль» и другие топовые европейские клубы претендуют на него, но австриец считает, что его приоритетным вариантом является именно мадридский вариант.

В текущем сезоне Алаба провёл за «Баварию» 28 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал одну голевую передачу. Он выступает за «Баварию» с 2009 года - за этот период он успел сыграть за мюнхенцев 284 матча в Бундеслиге, в которых отметился 25 мячами и 24 ассистами.