Чемпионат Германии. Бундеслига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Алаба достиг устной договорённости с «Реалом»

15 Февраля 2021, 22:38,

Защитник мюнхенской «Баварии» Давид Алаба достиг устной договорённости с мадридским «Реалом», сообщает журналист Фабрицио Романо.

В ближайшее время будет готов его контракт с клубом до 2025 года, но на данный момент он ещё не подписан. «Челси», «Ливерпуль» и другие топовые европейские клубы претендуют на него, но австриец считает, что его приоритетным вариантом является именно мадридский вариант.

В текущем сезоне Алаба провёл за «Баварию» 28 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал одну голевую передачу. Он выступает за «Баварию» с 2009 года - за этот период он успел сыграть за мюнхенцев 284 матча в Бундеслиге, в которых отметился 25 мячами и 24 ассистами. 
Евро-Футбол.Ру Григорий Звоников
Теги: Реал Мадрид, Бавария, Давид Алаба
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Юбилей Месси омрачили: «Севилья» прихлопнула «Барселону» в первом полуфинале Кубка Короля
Юбилей Месси омрачили: «Севилья» прихлопнула «Барселону» в первом полуфинале Кубка Короля
Месть от бывшего: «Лестер» с Роджерсом впервые разбил «Ливерпуль»
Месть от бывшего: «Лестер» с Роджерсом впервые разбил «Ливерпуль»
«Манчестер Сити» имеет самый низкий трансферный баланс в Европе за пять лет
«Манчестер Сити» имеет самый низкий трансферный баланс в Европе за пять лет
«Наполи» прервал серию неудач победой над «Ювентусом»
«Наполи» прервал серию неудач победой над «Ювентусом»
«Манчестер Сити» станет чемпионом АПЛ – у команды Гвардиолы не осталось конкурентов
«Манчестер Сити» станет чемпионом АПЛ – у команды Гвардиолы не осталось конкурентов


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола