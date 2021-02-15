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Флик прокомментировал договорённость по трансферу Юпамекано

15 Февраля 2021, 11:58,

Рулевой мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик высказался о трансфере центрального защитника «РБ Лейпцига» Део Юпамекано.

«Это наше будущее. Я очень рад, что удалось согласовать такой трансфер. Однако в данный момент мои мысли только о том, что происходит здесь и сейчас. Пока Део играет за «РБ Лейпциг», он обязан выкладываться по максимуму в матчах своей нынешней команды», - приводит слова тренера Bayern & Germany.

На прошлой неделе спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич заявил, что клуб достиг договоренности о переходе Юпамекано. Сумма сделки составит 42,5 миллиона евро.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Бавария, Ханс-Дитер Флик, Део Юпамекано
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