Рулевой мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик высказался о трансфере центрального защитника «РБ Лейпцига» Део Юпамекано.

«Это наше будущее. Я очень рад, что удалось согласовать такой трансфер. Однако в данный момент мои мысли только о том, что происходит здесь и сейчас. Пока Део играет за «РБ Лейпциг», он обязан выкладываться по максимуму в матчах своей нынешней команды», - приводит слова тренера Bayern & Germany.

На прошлой неделе спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич заявил, что клуб достиг договоренности о переходе Юпамекано. Сумма сделки составит 42,5 миллиона евро.