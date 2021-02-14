Чемпионат Германии. Бундеслига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Айнтрахт» одержал четвертую победу подряд и поднялся на третье место в чемпионате Германии

14 Февраля 2021, 19:44,

В двадцать первом туре чемпионата Германии франкфуртский «Айнтрахт» принимал на своём поле «Кёльн».

Хозяева владели подавляющим преимуществом в первом тайме, но открыть счёт им не удалось. Вторая половина встречи началась с забитого Силвой гола, голевой передачей отметился Камада. Точку в матче на 79-й минуте поставил Костич, который принёс «Айнтрахту» победу со счётом 2:0.

Победа позволила «Айнтрахту» подняться  на промежуточное третье место, отставание от лидирующей «Баварии» составляет девять очков. «Кёльн» же по итогам тура оказался на четырнадцатой строчке в турнирной таблице чемпионата Германии.

Протокол игры  
Айнтрахт Фр 2:0 Кёльн
(1:0) Андре Силва 57'    
(2:0) Н'Дика Эван 79'    
Трапп Кевин Тута Хинтереггер Мартин Н'Дика Эван Дурм Эрик   70' (Роде Себастьян (   70') Хасебе Макото Соу Джибриль   32'   70' (Йович Лука (   70') Костич Филип   86' Камада Даити   82' (Цубер Стивен (   82') Юнес Амин   71' (Туре Альмами (   71'   75') Андре Силва   90' (Хрустиц Айдин (   90')
Запасные: Баркок Аймен Ильзанкер Штефан Бёрднер Элиас Чендлер Тимоти
Хорн Тимо Честич Сава-Арангел Мере Хорхе   90' Кцихос Рафаэль Вольф Мариус   82' (Лимниос Димитрис (   82') Скири Эйе Хорн Яннес   85' (Каттербах Ноа (   85') Эзкан Салих   72' (Арокодаре Толуваласе (   72') Реджбекай Элвис Деннис Эммануэль   72' (Дрекслер Доминик (   72') Дуда Ондрей   46' (Тилманн Ян (   46')
Запасные: Шмиц Бенно Эхизибуэ Кингсли Мейер Максимилиан Цилер Рон-Роберт
14 февраля. Стадион "Deutsche Bank Park".

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Айнтрахт Франкфурт, Кёльн
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Комедия ошибок Алиссона: «Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» на «Энфилде», выбив «красных» из чемпионской гонки
Комедия ошибок Алиссона: «Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» на «Энфилде», выбив «красных» из чемпионской гонки
Юбилей Месси омрачили: «Севилья» прихлопнула «Барселону» в первом полуфинале Кубка Короля
Юбилей Месси омрачили: «Севилья» прихлопнула «Барселону» в первом полуфинале Кубка Короля
«Манчестер Сити» имеет самый низкий трансферный баланс в Европе за пять лет
«Манчестер Сити» имеет самый низкий трансферный баланс в Европе за пять лет
Антоненко: «Головин может заканчивать карьеру, на родине ему уже воздвигли памятник»
Антоненко: «Головин может заканчивать карьеру, на родине ему уже воздвигли памятник»
«Манчестер Сити» станет чемпионом АПЛ – у команды Гвардиолы не осталось конкурентов
«Манчестер Сити» станет чемпионом АПЛ – у команды Гвардиолы не осталось конкурентов


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола