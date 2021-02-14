«Айнтрахт» одержал четвертую победу подряд и поднялся на третье место в чемпионате Германии

В двадцать первом туре чемпионата Германии франкфуртский «Айнтрахт» принимал на своём поле «Кёльн».

Хозяева владели подавляющим преимуществом в первом тайме, но открыть счёт им не удалось. Вторая половина встречи началась с забитого Силвой гола, голевой передачей отметился Камада. Точку в матче на 79-й минуте поставил Костич, который принёс «Айнтрахту» победу со счётом 2:0.

Победа позволила «Айнтрахту» подняться на промежуточное третье место, отставание от лидирующей «Баварии» составляет девять очков. «Кёльн» же по итогам тура оказался на четырнадцатой строчке в турнирной таблице чемпионата Германии.