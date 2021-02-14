«Айнтрахт» одержал четвертую победу подряд и поднялся на третье место в чемпионате Германии

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14 Февраля 2021, 19:44,
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В двадцать первом туре чемпионата Германии франкфуртский «Айнтрахт» принимал на своём поле «Кёльн».
Хозяева владели подавляющим преимуществом в первом тайме, но открыть счёт им не удалось. Вторая половина встречи началась с забитого Силвой гола, голевой передачей отметился Камада. Точку в матче на 79-й минуте поставил Костич, который принёс «Айнтрахту» победу со счётом 2:0.
Победа позволила «Айнтрахту» подняться на промежуточное третье место, отставание от лидирующей «Баварии» составляет девять очков. «Кёльн» же по итогам тура оказался на четырнадцатой строчке в турнирной таблице чемпионата Германии.
Протокол игры
|Айнтрахт Фр
|2:0
|Кёльн
|(1:0) Андре Силва 57'
|(2:0) Н'Дика Эван 79'
Трапп Кевин • Тута • Хинтереггер Мартин • Н'Дика Эван • Дурм Эрик 70' ( Роде Себастьян ( 70') • Хасебе Макото • Соу Джибриль 32' 70' ( Йович Лука ( 70') • Костич Филип • 86'Камада Даити 82' ( Цубер Стивен ( 82') • Юнес Амин 71' ( Туре Альмами ( 71' ) • 75'Андре Силва 90' ( Хрустиц Айдин ( 90')
Запасные: Баркок Аймен • Ильзанкер Штефан • Бёрднер Элиас • Чендлер Тимоти
Хорн Тимо • Честич Сава-Арангел • Мере Хорхе • 90'Кцихос Рафаэль • Вольф Мариус 82' ( Лимниос Димитрис ( 82') • Скири Эйе • Хорн Яннес 85' ( Каттербах Ноа ( 85') • Эзкан Салих 72' ( Арокодаре Толуваласе ( 72') • Реджбекай Элвис • Деннис Эммануэль 72' ( Дрекслер Доминик ( 72') • Дуда Ондрей 46' ( Тилманн Ян ( 46')
Запасные: Шмиц Бенно • Эхизибуэ Кингсли • Мейер Максимилиан • Цилер Рон-Роберт
14 февраля. Стадион "Deutsche Bank Park".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Айнтрахт Франкфурт, Кёльн