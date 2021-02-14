​«Реал» планирует трансфер Холанна

«Реал» планирует совершить трансфер форварда Эрлинга Холанна в летнее трансферное окно, сообщает ABC. Сумма сделки может составить девяносто миллионов евро и ещё двадцать миллионов евро в качестве бонусов.

Отмечается, что дортмундская «Боруссия» может решить продать Холанна в конце сезона, чтобы сбалансировать финансовые показатели клуба в непростое время.

В нынешнем сезоне Эрлинг Холанн провёл за «Боруссию» двадцать три матча, в которых забил двадцать три гола и отдал шесть голевых передач.

Авторитетный портал transfermarkt оценивает двадцатилетнего Холанна в 110 миллионов евро.