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​«Реал» планирует трансфер Холанна

14 Февраля 2021, 15:46,

«Реал» планирует совершить трансфер форварда Эрлинга Холанна в летнее трансферное окно, сообщает ABC. Сумма сделки может составить девяносто миллионов евро и ещё двадцать миллионов евро в качестве бонусов.

Отмечается, что дортмундская «Боруссия» может решить продать Холанна в конце сезона, чтобы сбалансировать финансовые показатели клуба в непростое время.

В нынешнем сезоне Эрлинг Холанн провёл за «Боруссию» двадцать три матча, в которых забил двадцать три гола и отдал шесть голевых передач.

Авторитетный портал transfermarkt оценивает двадцатилетнего Холанна в 110 миллионов евро.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Боруссия Дортмунд, Эрлинг Холанн, Трансферы футбола - лето 2021
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