​«Реал» планирует трансфер Холанна

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14 Февраля 2021, 15:46,
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«Реал» планирует совершить трансфер форварда Эрлинга Холанна в летнее трансферное окно, сообщает ABC. Сумма сделки может составить девяносто миллионов евро и ещё двадцать миллионов евро в качестве бонусов.
Отмечается, что дортмундская «Боруссия» может решить продать Холанна в конце сезона, чтобы сбалансировать финансовые показатели клуба в непростое время.
В нынешнем сезоне Эрлинг Холанн провёл за «Боруссию» двадцать три матча, в которых забил двадцать три гола и отдал шесть голевых передач.
Авторитетный портал transfermarkt оценивает двадцатилетнего Холанна в 110 миллионов евро.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Реал Мадрид, Боруссия Дортмунд, Эрлинг Холанн, Трансферы футбола - лето 2021