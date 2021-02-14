​«Бавария» объявила о трансфере Упамекано

Дайо Упамекано первого июля станет футболистом «Баварии». Как сообщается на сайте мюнхенцев, клуб договорился о будущем переходе двадцатидвухлетнего центрального защитника. Контракт Упамекано будет рассчитан до конца июня 2026 года.

«Мы счастливы, что смогли подписать Упамекано. Дайо будет важным элементом нашей команды в ближайшие годы – мы в этом уверены», - сказал член правления «Баварии» Хасан Салихамиджич.

В настоящий момент Дайо Упамекано выступает за «РБ Лейпциг». В двадцати шести матчах нынешнего сезона защитник записал на свой счёт один гол и один голевой пас.