​Дортмунд снова теряет очки, Леверкузен провалил концовку игры с аутсайдером: четыре игры Бундеслиги синхронно завершились вничью

В чемпионате Германии завершились четыре матча, стартовавшие в половине шестого по московскому времени. Любопытно, что в каждом из них команды сыграли вничью.

Пожалуй, самым интересным было противостояние дортмундской «Боруссии» и «Хоффенхайма». Переживающие не лучшие времена «шмели» снова потеряли очки – на голы Джейдона Санчо и Эрлинга Холанна гости ответили двумя точными ударами Мунаса Даббура и Ила Бебу. На сегодняшний день «Боруссия» занимает только шестое место в таблице.

«Байер» до 89-й минуты вёл 2:0 в домашней игре с «Майнцем», занимающим предпоследнее место в таблице, но затем умудрился пропустить дважды. Теперь леверкузенцы рискуют покинуть зону топ-4 по итогам тура.

«Вердер» поделил очки с «Фрайбургом» (0:0), а «Штуттгарт» - с «Гертой» (1:1).