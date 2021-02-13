Чемпионат Германии. Бундеслига 2020-2021
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​Дортмунд снова теряет очки, Леверкузен провалил концовку игры с аутсайдером: четыре игры Бундеслиги синхронно завершились вничью

13 Февраля 2021, 19:29,

В чемпионате Германии завершились четыре матча, стартовавшие в половине шестого по московскому времени. Любопытно, что в каждом из них команды сыграли вничью.

Пожалуй, самым интересным было противостояние дортмундской «Боруссии» и «Хоффенхайма». Переживающие не лучшие времена «шмели» снова потеряли очки – на голы Джейдона Санчо и Эрлинга Холанна гости ответили двумя точными ударами Мунаса Даббура и Ила Бебу. На сегодняшний день «Боруссия» занимает только шестое место в таблице.

Протокол игры  
Боруссия Д 2:2 Хоффенхайм
(1:0) Санчо Джедон 24'    
    31' Даббур Мунас (1:1)
    51' Бебу Ила (1:2)
(2:2) Холанн Эрлинг 81'    
Хитц Mapвин Джан Эмре Хуммельс Матс Аканджи Мануэль   67' Геррейро Рафаэль Делани Томас   21'   59' (Дауд Махмуд (   59') Беллингхем Джуд   71' (Шульц Нико (   71') Брандт Юлиан   60' (Мукоко Юссуфа (   60') Джованни Рейна   59' (Ройс Марко (   59') Санчо Джедон Холанн Эрлинг
Запасные: Морей Матеу Пасслак Феликс Тиггес Штеффен Рейньер Жезус Унбехаун Лука
Бауманн Оливер Пош Штефан   60' Гриллич Флориан   57' Фогт Кевин   59' Кадержабек Павел   64' (Гачинович Мийат (   64'   90') Руди Себастьян   26' Самассеку Диади   65' Йон Марко Баумгартнер Кристоф Бебу Ила Даббур Мунас   85'   88' (Сков Роберт (   88')
Запасные: Адамс Касим Бейер Максимилиан Бельфодиль Исхак Пентке Филипп Ричардс Крис Адамян Саркис
13 февраля. Стадион "Сигнал Идуна Парк" (Дортмунд).

 

«Байер» до 89-й минуты вёл 2:0 в домашней игре с «Майнцем», занимающим предпоследнее место в таблице, но затем умудрился пропустить дважды. Теперь леверкузенцы рискуют покинуть зону топ-4 по итогам тура.

Протокол игры  
Байер Л 2:2 Майнц
(1:0) Аларио Лукас 14'    
(2:0) Шик Патрик 85'    
    89' Глацель Роберт (2:1)
    90' Штёгер Кевин (2:2)
Градецки Лукаш   46' (Ломб Никлас (   46') Фосу-Менса Тимоти   83' Та Джонатан   3'   63' (Шик Патрик (   63'   68') Тапсоба Эдмон   67' Венделл Боргес   13' Вирц Флориан Арангис Чарлес Демирбай Керем   74' (Грэй Демарай (   74') Бэйли Леон   74' (Амири Надим (   74') Аларио Лукас   63' (Бендер Свен (   63') Диаби Мусса
Запасные: Драгович Александр Синкгравен Дэйли Фримпонг Жереми Паласиос Эксекиэль
Центнер Робин Юсте Йерри Бель Штефан Ньякат Мусса Да Коста Данни Кор Доминик Мвене Филипп Баррейро Леандро   84' (Буркардт Джонатан (   84') Латца Данни   78' (Бутьюс Жан-Поль (   78') Онисиво Карим   79' (Глацель Роберт (   79') Сцалай Адам   84' (Штёгер Кевин (   84'   90')
Запасные: Килиан Лука Хак Александер Дамен Финн Озтунали Левин Брозински Даниэль
13 февраля. Стадион "БайАрена" (Леверкузен).

 

«Вердер» поделил очки с «Фрайбургом» (0:0), а «Штуттгарт» - с «Гертой» (1:1).

Протокол игры  
Вердер 0:0 Фрайбург
Павленка Иржи Велькович Милош   46' (Мойсандер Никлас (   46') Топрак Омер Фридль Марко Гебреселассие Теодор Эггештайн Максимилиан Мёхвальд Кевин   80' (Юя Осако (   80') Шмид Романо   86' (Гросс Кристиан (   86') Аугустинссон Людвиг   86' (Биттенкорт Леонардо (   86') Рашица Милот Сарджент Джош   62' (Зельке Дейви (   62')
Запасные: Агу Феликс Цеттерер Михаэль Фуллкруг Никлас Мбом Жан-Мануэль
Мюллер Флориан Линхарт Филипп Гульде Мануэль Хайнц Доминик   90'   90' (Кюблер Лукас (   90') Шмид Жонатан Хёфлер Николас   83' Сантамария Батист   71' (Хаберер Яник (   71') Гюнтер Кристиан Чон У-Ён   56' (Петерсен Нильс (   56') Грифо Винченцо Демирович Эрмедин   56' (Хёлер Лукас (   56')
Запасные: Кайтель Янник Темпельман Лино Уфофф Бенджамин Тиль Гус Килиан Сидийя
13 февраля. Стадион "Wohninvest WESERSTADION".

 

Протокол игры  
Штуттгарт 1:1 Герта
(1:0) Калайджич Саша 45'    
    82' Нец Лука (1:1)
Кобель Грегор Мавропанос Константинос   7' Антон Вальдемар Каразор Атакан   69' Вамангитука Силла   68' (Дидави Даниэль (   68') Мангаля Орель Эндо Ватару Соса Борна Фёрстер Филипп   86' (Сиссе Момо (   86') Томми Эрик   68' (Кулибали Тангуй (   68') Калайджич Саша   86' (Климович Матео (   86')
Запасные: Каминьски Марцин Штенцель Паскаль Ахамада Науиру Клемент Филипп Бредлов Фабиан
Ярстейн Руне Пекарик Петер   37'   79' (Леки Мэттью (   79') Штарк Никлас Альдерете Омар Миттельштедт Максимилиан   79' (Нец Лука (   79') Лукебакио Доди Тусар Люка Гендузи Маттео Аскасибар Сантьяго   58' (Радоньич Неманья (   58') Кунья Матеус Пёнтек Кшиштоф   13'   58' (Хедира Сами (   58')
Запасные: Дордой Мартон Клюнтер Лукас Дарида Владимир Лёвен Эдуард Шволов Александер
13 февраля. Стадион "Мерседес-Бенц-Арена" (Штуттгарт).

 
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Боруссия Дортмунд, Вердер, Штуттгарт, Хоффенхайм, Герта, Фрайбург, Байер Леверкузен, Майнц
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