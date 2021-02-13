​Дортмунд снова теряет очки, Леверкузен провалил концовку игры с аутсайдером: четыре игры Бундеслиги синхронно завершились вничью

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13 Февраля 2021, 19:29,
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В чемпионате Германии завершились четыре матча, стартовавшие в половине шестого по московскому времени. Любопытно, что в каждом из них команды сыграли вничью.
Пожалуй, самым интересным было противостояние дортмундской «Боруссии» и «Хоффенхайма». Переживающие не лучшие времена «шмели» снова потеряли очки – на голы Джейдона Санчо и Эрлинга Холанна гости ответили двумя точными ударами Мунаса Даббура и Ила Бебу. На сегодняшний день «Боруссия» занимает только шестое место в таблице.
|Боруссия Д
|2:2
|Хоффенхайм
|(1:0) Санчо Джедон 24'
|31' Даббур Мунас (1:1)
|51' Бебу Ила (1:2)
|(2:2) Холанн Эрлинг 81'
«Байер» до 89-й минуты вёл 2:0 в домашней игре с «Майнцем», занимающим предпоследнее место в таблице, но затем умудрился пропустить дважды. Теперь леверкузенцы рискуют покинуть зону топ-4 по итогам тура.
|(1:0) Аларио Лукас 14'
|(2:0) Шик Патрик 85'
|89' Глацель Роберт (2:1)
|90' Штёгер Кевин (2:2)
«Вердер» поделил очки с «Фрайбургом» (0:0), а «Штуттгарт» - с «Гертой» (1:1).
|(1:0) Калайджич Саша 45'
|82' Нец Лука (1:1)
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Боруссия Дортмунд, Вердер, Штуттгарт, Хоффенхайм, Герта, Фрайбург, Байер Леверкузен, Майнц