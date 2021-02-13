Чемпионат Германии. Бундеслига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Куман сравнил достижения «Барселоны» и «Баварии»

13 Февраля 2021, 13:37,

Наставник каталонской «Барселоны» высказался о достижении мюнхенской «Баварии». Немецкий клуб выиграл шесть трофеев в течение последних семи месяцев.

«Меня больше поразило достижение Гвардиолы с «Барселоной». Это был лучший футбол за последние 25 лет. Это было круче, чем у мюнхенцев, из-за стиля игры «сине-гранатовых», - передает слова голландского специалиста Bayern&Germany.

Напомним, что на днях «Бавария» стала триумфатором клубного чемпионата мира. В финальном матче мюнхенцы победили мексиканский «Тигрес» со счетом 1:0.

Ранее коллектив Ханса-Дитера Флика выиграл Бундеслигу, Лигу чемпионов, Кубок Германии, Суперкубок Германии и УЕФА.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Бавария, Рональд Куман
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Super fanat
13 Февраля 2021, 14:30

Бавария сейчас на уровне Барселоны Пепа. По достижениям уж точно! 6 трофеев за сезон - показатель прекрасной команды. Когда-то и Барселона была такой, но сейчас она тень себя самой. Клуб и его схема - заложники одного игрока и не похоже, что это переменится в ближайшее время. По крайней мере, в нужную для Барсы сторону.

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Комедия ошибок Алиссона: «Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» на «Энфилде», выбив «красных» из чемпионской гонки
Комедия ошибок Алиссона: «Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» на «Энфилде», выбив «красных» из чемпионской гонки
Юбилей Месси омрачили: «Севилья» прихлопнула «Барселону» в первом полуфинале Кубка Короля
Юбилей Месси омрачили: «Севилья» прихлопнула «Барселону» в первом полуфинале Кубка Короля
«Манчестер Сити» имеет самый низкий трансферный баланс в Европе за пять лет
«Манчестер Сити» имеет самый низкий трансферный баланс в Европе за пять лет
Антоненко: «Головин может заканчивать карьеру, на родине ему уже воздвигли памятник»
Антоненко: «Головин может заканчивать карьеру, на родине ему уже воздвигли памятник»
«Манчестер Сити» станет чемпионом АПЛ – у команды Гвардиолы не осталось конкурентов
«Манчестер Сити» станет чемпионом АПЛ – у команды Гвардиолы не осталось конкурентов


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола