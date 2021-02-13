Куман сравнил достижения «Барселоны» и «Баварии»

Наставник каталонской «Барселоны» высказался о достижении мюнхенской «Баварии». Немецкий клуб выиграл шесть трофеев в течение последних семи месяцев.

«Меня больше поразило достижение Гвардиолы с «Барселоной». Это был лучший футбол за последние 25 лет. Это было круче, чем у мюнхенцев, из-за стиля игры «сине-гранатовых», - передает слова голландского специалиста Bayern&Germany.

Напомним, что на днях «Бавария» стала триумфатором клубного чемпионата мира. В финальном матче мюнхенцы победили мексиканский «Тигрес» со счетом 1:0.

Ранее коллектив Ханса-Дитера Флика выиграл Бундеслигу, Лигу чемпионов, Кубок Германии, Суперкубок Германии и УЕФА.