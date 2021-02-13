Куман сравнил достижения «Барселоны» и «Баварии»

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13 Февраля 2021, 13:37,
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Наставник каталонской «Барселоны» высказался о достижении мюнхенской «Баварии». Немецкий клуб выиграл шесть трофеев в течение последних семи месяцев.
«Меня больше поразило достижение Гвардиолы с «Барселоной». Это был лучший футбол за последние 25 лет. Это было круче, чем у мюнхенцев, из-за стиля игры «сине-гранатовых», - передает слова голландского специалиста Bayern&Germany.
Напомним, что на днях «Бавария» стала триумфатором клубного чемпионата мира. В финальном матче мюнхенцы победили мексиканский «Тигрес» со счетом 1:0.
Ранее коллектив Ханса-Дитера Флика выиграл Бундеслигу, Лигу чемпионов, Кубок Германии, Суперкубок Германии и УЕФА.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Барселона, Бавария, Рональд Куман
Бавария сейчас на уровне Барселоны Пепа. По достижениям уж точно! 6 трофеев за сезон - показатель прекрасной команды. Когда-то и Барселона была такой, но сейчас она тень себя самой. Клуб и его схема - заложники одного игрока и не похоже, что это переменится в ближайшее время. По крайней мере, в нужную для Барсы сторону.