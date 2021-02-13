«РБ Лейпциг» выкупил Анхелиньо у «Манчестер Сити»

Руководство «РБ Лейпцига» оформило полноценный трансфер защитника «Манчестер Сити» Анхелиньо, об этом рапортует клубная пресс-служба.

Испанский футболист, выступавший за немецкий коллектив на правах арендного соглашения, заключил контракт с «быками» до середины 2025-го года. Клуб из Лейпцига воспользовался опцией выкупа, прописанной в договоре с «горожанами».

24-летний защитник принял участие в 20 поединках нынешнего сезона чемпионата Германии. Анхелиньо записал на свой счет четыре забитых мяча и четыре результативные передачи.

После 21-го тура «РБ Лейпциг» занимает второе место в Бундеслиге, отставая от лидирующей «Баварии» на четыре балла.