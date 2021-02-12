Салихамиджич подтвердил, что Юпамекано перейдёт в «Баварию»

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич подтвердил, что клуб усилится защитником «РБ Лейпцига» Део Юпамекано.

«Я могу подтвердить, что Юпамекано перейдёт в «Баварию». У нас были очень интенсивные и профессиональные переговоры с футболистом и его агентом в течение нескольких месяцев», - цитирует Салихамиджича Bild.

По неофициальной информации, «Бавария» заплатит за французского защитника порядка сорока миллионов евро.

22-летний Юпамекано сыграл девятнадцать матчей за «РБ Лейпциг» в нынешнем сезоне чемпионата Германии, забил один гол и отдал одну голевую передачу.