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Салихамиджич подтвердил, что Юпамекано перейдёт в «Баварию»

12 Февраля 2021, 23:40,

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич подтвердил, что клуб усилится защитником «РБ Лейпцига» Део Юпамекано.

«Я могу подтвердить, что Юпамекано перейдёт в «Баварию». У нас были очень интенсивные и профессиональные переговоры с футболистом и его агентом в течение нескольких месяцев», - цитирует Салихамиджича Bild.

По неофициальной информации, «Бавария» заплатит за французского защитника порядка сорока миллионов евро.

22-летний Юпамекано сыграл девятнадцать матчей за «РБ Лейпциг» в нынешнем сезоне чемпионата Германии, забил один гол и отдал одну голевую передачу.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Бавария, РБ Лейпциг, Хасан Салихамиджич, Трансферы футбола - лето 2021, Део Юпамекано
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