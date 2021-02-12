Юпамекано продолжит карьеру в «Баварии»

Защитник «РБ Лейпцига» Део Юпамекано определился со своим будущим.

Как сообщает L’Equipe, француз продолжит карьеру в «Баварии». Ожидается, что трансфер состоится в летнее трансферное окно, клубы уже достигли договорённости. «Бавария» заплатит 40 миллионов евро за Юпамекано, именно такая сумма отступных прописана в контракте защитника.

22-летний футболист сыграл двадцать шесть матчей за «РБ Лейпциг» во всех турнирах нынешнего сезона, забил один гол и отдал одну голевую передачу. Действующее соглашение Део с немецким клубом рассчитано до 30 июня 2023 года.

Отметим, что в активе Юпамекано три матча за сборную Франции, за которую он дебютировал в сентябре.