«Бавария» готова дать время Боатенгу, чтобы он перенёс смерть бывшей девушки

Защитник «Баварии» Жером Боатенг может пропустить ближайшие матчи мюнхенского клуба. Напомним, что Боатенг покинул расположение клуба перед финалом клубного чемпионата мира, бывшая девушка футболиста была найдена мёртвой в Германии.

Как сообщает Флориан Плеттенберг, «Бавария» разрешила Боатенгу самому решить, когда он вернётся на поле. Клуб поддерживает футболиста и готов дать ему время, чтобы он спокойно перенёс произошедшее. Продление контракта с Жеромом будет обсуждаться весной.

32-летний футболист сыграл двадцать три матча за «Баварию» в нынешнем сезоне, забил два гола и отдал одну голевую передачу.