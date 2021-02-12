​«Бавария» потеряла Гнабри из-за травмы

«Бавария» посредством своего официального сайта сообщила о травме Сержа Гнабри. Вингер порвал мышцу левого бедра в финальном матче клубного чемпионата мира против мексиканского «Тигреса». Сроки отсутствия футболиста не называются.

В нынешнем сезоне Серж Гнабри провёл за «Баварию» двадцать восемь матчей в различных соревнованиях. На счету двадцатипятилетнего футболиста шесть забитых мячей и четыре результативных паса на партнёров.

Напомним, «Бавария» обыграла «Тигрес» с минимальным счётом 1:0 и стала победителем клубного чемпионата мира.