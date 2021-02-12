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Флик выиграл с «Баварией» больше трофеев, чем проиграл матчей

12 Февраля 2021, 11:22,

Мюнхенская «Бавария» стала триумфатором клубного чемпионата мира. В финальном поединке немецкий коллектив минимально переиграл мексиканский «Тигрес» со счетом 1:0. Победный гол забил французский защитник Бенжамен Павар в начале второго тайма.

Как сообщает Goal, наставник мюнхенской команды Ханс-Дитер Флик выиграл с «Баварией» больше трофеев, нежели проиграл матчей. На счету специалиста шесть титулов. Что касается поражений, то под руководством Флика мюнхенцы уступили лишь в пяти противостояниях.

Ханс-Дитер занимает пост главного тренера «Баварии» с ноября 2019-го года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Бавария, Ханс-Дитер Флик
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