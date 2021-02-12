Назван размер зарплаты, которую требовал Алаба у «Баварии»

Немецким СМИ стали известны детали переговоров между австрийским защитником Давидом Алабой и руководством мюнхенской «Баварии».

Согласно данным Bild, стороны не смогли договориться о пролонгации сотрудничества из-за завышенных требований футболиста по заработной плате. По данным источника, Алаба хотел увеличения оклада до 22 миллионов евро за сезон. Кроме того, Давид настаивал на подписании пятилетнего договора. Таким условия не устроили «Баварию».

Контракт защитника истекает летом 2021-го года. В услугах 28-летнего австрийца заинтересованы мадридский «Реал» и лондонский «Челси».