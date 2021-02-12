Чемпионат Германии. Бундеслига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Назван размер зарплаты, которую требовал Алаба у «Баварии»

12 Февраля 2021, 10:23,

Немецким СМИ стали известны детали переговоров между австрийским защитником Давидом Алабой и руководством мюнхенской «Баварии».

Согласно данным Bild, стороны не смогли договориться о пролонгации сотрудничества из-за завышенных требований футболиста по заработной плате. По данным источника, Алаба хотел увеличения оклада до 22 миллионов евро за сезон. Кроме того, Давид настаивал на подписании пятилетнего договора. Таким условия не устроили «Баварию».

Контракт защитника истекает летом 2021-го года. В услугах 28-летнего австрийца заинтересованы мадридский «Реал» и лондонский «Челси».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Бавария, Давид Алаба
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Комедия ошибок Алиссона: «Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» на «Энфилде», выбив «красных» из чемпионской гонки
Комедия ошибок Алиссона: «Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» на «Энфилде», выбив «красных» из чемпионской гонки
Юбилей Месси омрачили: «Севилья» прихлопнула «Барселону» в первом полуфинале Кубка Короля
Юбилей Месси омрачили: «Севилья» прихлопнула «Барселону» в первом полуфинале Кубка Короля
«Манчестер Сити» имеет самый низкий трансферный баланс в Европе за пять лет
«Манчестер Сити» имеет самый низкий трансферный баланс в Европе за пять лет
Антоненко: «Головин может заканчивать карьеру, на родине ему уже воздвигли памятник»
Антоненко: «Головин может заканчивать карьеру, на родине ему уже воздвигли памятник»
«Манчестер Сити» станет чемпионом АПЛ – у команды Гвардиолы не осталось конкурентов
«Манчестер Сити» станет чемпионом АПЛ – у команды Гвардиолы не осталось конкурентов


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола