«Реал» возобновил интерес к полузащитнику «РБ Лейпцига»

Хавбек «РБ Лейпцига» Дани Ольмо по-прежнему находится в сфере интересов мадридского «Реала», об этом информирует Ok Diario.

Согласно сведениям источника, руководство испанского гранда планирует подписать 22-летнего исполнителя в летнее трансферное окно. Стоимость сделки оценивается в 30 миллионов евро.

«Королевский» клуб вел переговоры с немецкой стороной о покупке Ольмо в летнее трансферное окно, однако тогда переход не состоялся.

Дани защищает цвета «РБ Лейпцига» с января 2020-го года. Его контракт рассчитан до 2024-го года.

В нынешнем сезоне Бундеслиги полузащитник провел 20 поединков, отметившись двумя забитыми мячами и пятью результативными передачами.