«Реал» возобновил интерес к полузащитнику «РБ Лейпцига»

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11 Февраля 2021, 08:38,
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Хавбек «РБ Лейпцига» Дани Ольмо по-прежнему находится в сфере интересов мадридского «Реала», об этом информирует Ok Diario.
Согласно сведениям источника, руководство испанского гранда планирует подписать 22-летнего исполнителя в летнее трансферное окно. Стоимость сделки оценивается в 30 миллионов евро.
«Королевский» клуб вел переговоры с немецкой стороной о покупке Ольмо в летнее трансферное окно, однако тогда переход не состоялся.
Дани защищает цвета «РБ Лейпцига» с января 2020-го года. Его контракт рассчитан до 2024-го года.
В нынешнем сезоне Бундеслиги полузащитник провел 20 поединков, отметившись двумя забитыми мячами и пятью результативными передачами.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Реал Мадрид, Трансферы футбола - лето 2021, Дани Ольмо