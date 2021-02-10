Дэвис рассчитывает побороться за «Золотой мяч»

Фланговый защитник мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис заявил, что в будущем хотел бы побороться за «Золотой мяч».

«Я хотел бы попасть в число номинантов на «Золотой мяч». В «Баварии» всегда есть игроки, который претендуют на эту престижную награду.

Кто из Бундеслиги может ее выиграть? Эрлинг Холанн точно поборется за «Золотой мяч». Также в списке номинантов могу представить Джейдона Санчо», - передает слова канадского футболиста Bild.

В текущем сезоне чемпионата Германии 20-летний защитник сыграл 11 поединков, не отметившись голевыми действиями.