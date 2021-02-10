Дэвис рассчитывает побороться за «Золотой мяч»

|
10 Февраля 2021, 10:59,
|
|
Фланговый защитник мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис заявил, что в будущем хотел бы побороться за «Золотой мяч».
«Я хотел бы попасть в число номинантов на «Золотой мяч». В «Баварии» всегда есть игроки, который претендуют на эту престижную награду.
Кто из Бундеслиги может ее выиграть? Эрлинг Холанн точно поборется за «Золотой мяч». Также в списке номинантов могу представить Джейдона Санчо», - передает слова канадского футболиста Bild.
В текущем сезоне чемпионата Германии 20-летний защитник сыграл 11 поединков, не отметившись голевыми действиями.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Альфонсо Дэвис
Почему нет? Не всё же инопланетным царствовать?