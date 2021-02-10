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Дэвис рассчитывает побороться за «Золотой мяч»

10 Февраля 2021, 10:59,

Фланговый защитник мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис заявил, что в будущем хотел бы побороться за «Золотой мяч».

«Я хотел бы попасть в число номинантов на «Золотой мяч». В «Баварии» всегда есть игроки, который претендуют на эту престижную награду.

Кто из Бундеслиги может ее выиграть? Эрлинг Холанн точно поборется за «Золотой мяч». Также в списке номинантов могу представить Джейдона Санчо», - передает слова канадского футболиста Bild.

В текущем сезоне чемпионата Германии 20-летний защитник сыграл 11 поединков, не отметившись голевыми действиями.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Альфонсо Дэвис
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Комментарии (1)
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0
Кар Карыч
10 Февраля 2021, 11:38

Почему нет? Не всё же инопланетным царствовать?

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