Чемпионат Германии. Бундеслига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Упамекано выбирает между тремя топ-клубами

10 Февраля 2021, 08:50,

Французский защитник Део Юпамекано, выступающий в чемпионате Германии за «РБ Лейпциг», намерен сменить команду в летнее трансферное окно. Об этом информирует журналист Кристиан Фальк в своем «Твиттере».

Согласно данным инсайдера, 22-летний футболист рассматривает три варианта продолжения карьеры. Речь идет о лондонском «Челси», «Ливерпуле» и мюнхенской «Баварии».

Ранее СМИ сообщали, что руководство «РБ Лейпцига» рассчитывает выручить с продажи Юпамекано не менее 42 миллионов евро.

В текущем розыгрыше немецкой Бундеслиги защитник провел 19 поединков, записав на свой счет один забитый мяч.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Трансферы футбола - лето 2021, Део Юпамекано
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Утечка контракта Месси. Что узнала общественность из трудового соглашения Лео
Утечка контракта Месси. Что узнала общественность из трудового соглашения Лео
Комедия ошибок Алиссона: «Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» на «Энфилде», выбив «красных» из чемпионской гонки
Комедия ошибок Алиссона: «Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» на «Энфилде», выбив «красных» из чемпионской гонки
Антоненко: «Головин может заканчивать карьеру, на родине ему уже воздвигли памятник»
Антоненко: «Головин может заканчивать карьеру, на родине ему уже воздвигли памятник»
«Барселона» чудом не проиграла «Гранаде», но была сильнее в овертайме
«Барселона» чудом не проиграла «Гранаде», но была сильнее в овертайме
«Эвертон» шокировал «МЮ», вырвав ничью в последней атаке
«Эвертон» шокировал «МЮ», вырвав ничью в последней атаке


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола