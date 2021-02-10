Упамекано выбирает между тремя топ-клубами

Французский защитник Део Юпамекано, выступающий в чемпионате Германии за «РБ Лейпциг», намерен сменить команду в летнее трансферное окно. Об этом информирует журналист Кристиан Фальк в своем «Твиттере».

Согласно данным инсайдера, 22-летний футболист рассматривает три варианта продолжения карьеры. Речь идет о лондонском «Челси», «Ливерпуле» и мюнхенской «Баварии».

Ранее СМИ сообщали, что руководство «РБ Лейпцига» рассчитывает выручить с продажи Юпамекано не менее 42 миллионов евро.

В текущем розыгрыше немецкой Бундеслиги защитник провел 19 поединков, записав на свой счет один забитый мяч.