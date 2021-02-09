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Бенталеб, которого ссылали в дубль пять раз, вернулся в основу «Шальке»

09 Февраля 2021, 18:12,

«Шальке» посредством своего официального сайта сообщил о возвращении к работе с основной командой полузащитника Набиля Бенталеба. Решение было принято после разговора двадцатишестилетнего алжирского футболиста с главным тренером команды Кристианом Гроссом, занявшим тренерский мостик в конце прошлого года.

Набиль Бенталеб неоднократно отмечался со знаком минус из-за своих проблем с дисциплиной. С момента перехода в «Шальке» полузащитник пять раз ссылался в дубль. В последний раз это случилось в ноябре прошлого года. К тому моменту Бенталеб успел провести в этом сезоне Бундеслиги семь игр.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Шальке 04, Набиль Бенталеб
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