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«Боруссия» хочет подписать голкипера «Лацио»

09 Февраля 2021, 08:49,

Вратарь римского «Лацио» Томас Стракоша может сменить итальянскую Серию А на Бундеслигу. Заинтересованность в трансфере албанского голкипера проявляет дортмундская «Боруссия». Сам футболист готов присоединиться к немецкому клубу, отмечает Sky Germany.

«Боруссия» - отличный клуб. У них очень молодая и амбициозная команда. Конечно, мне хотелось бы поиграть на их стадионе. Я бы солгал, если бы сказал, что не хочу такого перехода», - передает слова голкипера Sky Sport Germany.

В нынешнем сезоне итальянской Серии А Стракоша провел шесть поединков, в которых пропустил 12 голов.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Боруссия Дортмунд, Лацио, Трансферы футбола - лето 2021, Томас Стракоша
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