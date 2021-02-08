Чемпионат Германии. Бундеслига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Один из лучших бомбардиров Бундеслиги может перейти в «Атлетико»

08 Февраля 2021, 13:37,

Португальский нападающий Андре Силва, который проводит отличный сезон в составе франкфуртского «Айнтрахта», имеет вариант продолжения карьеры в топ-клубе чемпионата Испании.

Согласно информации Bild, 25-летний бомбардир попал в сферу интересов мадридского «Атлетико». Что касается «Айнтрахта», то немецкий клуб намерен выручить с продажи футболиста не менее 30 миллионов евро. Трудовой договор Силвы с франкфуртским клубом рассчитан до середины 2023-го года.

В нынешнем сезоне Бундеслиги Андре провел 19 поединков, забил 17 голов (6 - с пенальти) и отдал две результативные передачи.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Атлетико Мадрид, Андре Силва, Трансферы футбола - лето 2021
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Криштиану Роналду переломил «Интер» в Милане: «Ювентус» выиграл первый матч полуфинала Кубка Италии
Криштиану Роналду переломил «Интер» в Милане: «Ювентус» выиграл первый матч полуфинала Кубка Италии
Утечка контракта Месси. Что узнала общественность из трудового соглашения Лео
Утечка контракта Месси. Что узнала общественность из трудового соглашения Лео
Роналду - лучший футболист десятилетия в Европе, Рамос занял второе место
Роналду - лучший футболист десятилетия в Европе, Рамос занял второе место
Комедия ошибок Алиссона: «Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» на «Энфилде», выбив «красных» из чемпионской гонки
Комедия ошибок Алиссона: «Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» на «Энфилде», выбив «красных» из чемпионской гонки
«Арсенал» вдевятером проиграл изначально удачный матч против «Вулверхэмптона»
«Арсенал» вдевятером проиграл изначально удачный матч против «Вулверхэмптона»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола