Один из лучших бомбардиров Бундеслиги может перейти в «Атлетико»

Португальский нападающий Андре Силва, который проводит отличный сезон в составе франкфуртского «Айнтрахта», имеет вариант продолжения карьеры в топ-клубе чемпионата Испании.

Согласно информации Bild, 25-летний бомбардир попал в сферу интересов мадридского «Атлетико». Что касается «Айнтрахта», то немецкий клуб намерен выручить с продажи футболиста не менее 30 миллионов евро. Трудовой договор Силвы с франкфуртским клубом рассчитан до середины 2023-го года.

В нынешнем сезоне Бундеслиги Андре провел 19 поединков, забил 17 голов (6 - с пенальти) и отдал две результативные передачи.