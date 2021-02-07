Матч «Вердера» в Бундеслиге перенесён из-за снегопада

Матч чемпионата Германии между «Арминией» и «Вердером» был перенесён, о чём сообщается на официальном сайте бременского клуба. Причиной для вынесения такого решения стал сильный снегопад в Билефельде, который начался ещё ночью и продолжался в течение всего дня.

Судя по кадрам со стадиона «Арминии», играть в футбол в таких условиях действительно невозможно. Новая дата проведения матча пока что не называется, решение будет принято позже.

Bielefeld, Germany

10:21 Uhr



So schaut es aktuell aus. Es wird alles unternommen, um das Spiel möglich zu machen. #Werder | #dscsvw pic.twitter.com/k5RmeXlQ0Q — SV Werder Bremen (@werderbremen) February 7, 2021

Добавим, что «Вердер» на текущий момент занимает одиннадцатое место в турнирной таблице чемпионата Германии, а «Арминия» - шестнадцатое.