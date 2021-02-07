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Матч «Вердера» в Бундеслиге перенесён из-за снегопада

07 Февраля 2021, 16:02,

Матч чемпионата Германии между «Арминией» и «Вердером» был перенесён, о чём сообщается на официальном сайте бременского клуба. Причиной для вынесения такого решения стал сильный снегопад в Билефельде, который начался ещё ночью и продолжался в течение всего дня.

Судя по кадрам со стадиона «Арминии», играть в футбол в таких условиях действительно невозможно. Новая дата проведения матча пока что не называется, решение будет принято позже.

 

Добавим, что «Вердер» на текущий момент занимает одиннадцатое место в турнирной таблице чемпионата Германии, а «Арминия» - шестнадцатое.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Вердер, Арминия
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Комментарии (1)
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0
Куликовский Женя
07 Февраля 2021, 17:32

Нормально, можно играть))

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