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​Футболисты «Баварии» ночевали в самолёте из-за 30-секундной задержки вылета

06 Февраля 2021, 17:29,

Футболисты «Баварии» не успели вылететь на клубный чемпионат мира в Катар до полуночи и попали под запрет на ночные перелёты. Об этом в Twitter пишет журналист Дерек Рей со ссылкой на Bild. По данным источника, делегации «Баварии» не позволили вылететь из-за задержки в 30 секунд. Глава правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге выразил возмущение по этому поводу.

Игрокам пришлось ночевать прямо в самолёте. Только в семь часов утра воздушное судно покинуло аэропорт Бранденбурга, причём ночная стоянка повлекла за собой необходимость смены экипажа. Самолёту пришлось сделать посадку в Мюнхене, чтобы пилоты сменились.  
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Бавария
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Комментарии (1)
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0
KLINSMANN
06 Февраля 2021, 17:41

Да уж))

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