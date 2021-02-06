​Футболисты «Баварии» ночевали в самолёте из-за 30-секундной задержки вылета

Футболисты «Баварии» не успели вылететь на клубный чемпионат мира в Катар до полуночи и попали под запрет на ночные перелёты. Об этом в Twitter пишет журналист Дерек Рей со ссылкой на Bild. По данным источника, делегации «Баварии» не позволили вылететь из-за задержки в 30 секунд. Глава правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге выразил возмущение по этому поводу.

Игрокам пришлось ночевать прямо в самолёте. Только в семь часов утра воздушное судно покинуло аэропорт Бранденбурга, причём ночная стоянка повлекла за собой необходимость смены экипажа. Самолёту пришлось сделать посадку в Мюнхене, чтобы пилоты сменились.