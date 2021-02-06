Левандовски не забил пенальти, но «Бавария» всё равно обыграла «Герту»

Уезжающая на клубный чемпионат мира «Бавария» в пятницу играла матч 20-го тура Бундеслиги против «Герты». Мюнхенцы открыли счет на 21-й минуте после удара Кингсли Комана и не упустили победу - 1:0. Результат мог быть крупнее, но в начале встречи Роберт Левандовски не забил пенальти, пробив в голкипера.

«Бавария» обеспечила задел от второго места в размере 10 очков.