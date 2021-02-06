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Левандовски не забил пенальти, но «Бавария» всё равно обыграла «Герту»

06 Февраля 2021, 00:02,

Global Look Press

Уезжающая на клубный чемпионат мира «Бавария» в пятницу играла матч 20-го тура Бундеслиги против «Герты». Мюнхенцы открыли счет на 21-й минуте после удара Кингсли Комана и не упустили победу - 1:0. Результат мог быть крупнее, но в начале встречи Роберт Левандовски не забил пенальти, пробив в голкипера.

«Бавария» обеспечила задел от второго места в размере 10 очков.

Протокол игры  
Герта 0:1 Бавария
    21' Коман Кингсли (0:1)
Ярстейн Руне Пекарик Петер Штарк Никлас Торунарига Джордан   46' (Альдерете Омар (   46') Миттельштедт Максимилиан Аскасибар Сантьяго   81' (Хедира Сами (   81'   90') Тусар Люка Лукебакио Доди   81' (Леки Мэттью (   81') Дарида Владимир   41'   56' (Гендузи Маттео (   56') Кунья Матеус Пёнтек Кшиштоф   63' (Радоньич Неманья (   63')
Запасные: Дордой Мартон Клюнтер Лукас Лёвен Эдуард Шволов Александер
Нойер Мануэль Павар Бенджамин   31' Зюле Никлас Алаба Давид Эрнандес Люка Киммих Йозуа Сане Лерой   73' (Толиссо Корентен (   73') Гнабри Серж   73' (Коста Дуглас (   73') Мюллер Томас Коман Кингсли   86' (Чупо-Мотинг Эрик (   86') Левандовски Роберт
Запасные: Хоффманн Рон-Торбен Рока Марк Сарр Буна Мусиала Джамал Альфонсо Дэвис Боатенг Жером
05 февраля. Стадион "Олимпиаштадион" (Берлин).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Бавария, Роберт Левандовски, Герта
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