Левандовски не забил пенальти, но «Бавария» всё равно обыграла «Герту»

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06 Февраля 2021, 00:02,
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Уезжающая на клубный чемпионат мира «Бавария» в пятницу играла матч 20-го тура Бундеслиги против «Герты». Мюнхенцы открыли счет на 21-й минуте после удара Кингсли Комана и не упустили победу - 1:0. Результат мог быть крупнее, но в начале встречи Роберт Левандовски не забил пенальти, пробив в голкипера.
«Бавария» обеспечила задел от второго места в размере 10 очков.
Протокол игры
|21' Коман Кингсли (0:1)
Ярстейн Руне • Пекарик Петер • Штарк Никлас • Торунарига Джордан 46' ( Альдерете Омар ( 46') • Миттельштедт Максимилиан • Аскасибар Сантьяго 81' ( Хедира Сами ( 81' ) • 90'Тусар Люка • Лукебакио Доди 81' ( Леки Мэттью ( 81') • Дарида Владимир 41' 56' ( Гендузи Маттео ( 56') • Кунья Матеус • Пёнтек Кшиштоф 63' ( Радоньич Неманья ( 63')
Запасные: Дордой Мартон • Клюнтер Лукас • Лёвен Эдуард • Шволов Александер
Нойер Мануэль • Павар Бенджамин • 31'Зюле Никлас • Алаба Давид • Эрнандес Люка • Киммих Йозуа • Сане Лерой 73' ( Толиссо Корентен ( 73') • Гнабри Серж 73' ( Коста Дуглас ( 73') • Мюллер Томас • Коман Кингсли 86' ( Чупо-Мотинг Эрик ( 86') • Левандовски Роберт
Запасные: Хоффманн Рон-Торбен • Рока Марк • Сарр Буна • Мусиала Джамал • Альфонсо Дэвис • Боатенг Жером
05 февраля. Стадион "Олимпиаштадион" (Берлин).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Бавария, Роберт Левандовски, Герта