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Румменигге – о контракте Горецки: «Он должен понимать, что клуб не может предложить большие деньги из-за коронавируса»

05 Февраля 2021, 22:51,

Global Look Press

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге ответил на вопрос о контракте Леона Горецки.

«Леон пришёл ко мне в офис год назад и сказал, что хочет стать ключевым игроком «Баварии». Я спросил его: «Кто мешает тебе этого добиться?». Он сказал, что никто. Я ответил ему: «Так стань им». В 2020 году Горецка сделал серьезный рывок и стал одним из лидеров. Что касается нового контракта, то я надеюсь, что он понимает, какие условия мы можем ему предложить в пандемию коронавируса. Я никогда не скрывал этого, клуб не имеет возможности платить огромные деньги, футболисты должны понимать это», - цитирует Румменигге Sport1.

Контракт 25-летнего Горецки истекает через полтора сезона.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Бавария, Карл-Хайнц Румменигге, Леон Горецка
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