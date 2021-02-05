«РБ Лейпциг» подпишет нападающего «Аякса»

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05 Февраля 2021, 12:16,
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19-летний форвард Брайан Бробби, правами на которого владеет амстердамский «Аякс», близок к переезду в чемпионат Германии. Об этом сообщает издание Bild.
По данным источника, новым местом работы перспективного футболиста станет «РБ Лейпциг». «Быки» подпишут нападающего бесплатно, поскольку у него летом истекает контракт с голландским клубом.
В борьбе за Бробби «РБ Лейпциг» опередил дортмундскую «Боруссию».
В текущем сезоне форвард сыграл пять поединков в Эредивизии, в которых отметился двумя забитыми мячами. За вторую команду «Аякса» он забил 9 голов в 14 матчах.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: РБ Лейпциг, Трансферы футбола - лето 2021, Брайан Бробби