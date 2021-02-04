Чемпионат Германии. Бундеслига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Зиркзее: «Мой кумир – Роналдиньо»

04 Февраля 2021, 19:46,

Global Look Press

Нападающий мюнхенской «Баварии» Джошуа Зиркзее прокомментировал переход в «Парму» на правах аренды.

«Конечно, в «Парме» совсем другие цели, но я верю, что смогу внести свой вклад и сделаю всё возможное, чтобы помочь своему новому клубу. Да, футбол в Италии отличается от Бундеслиги, поэтому потребуется время на адаптацию.

Кто является моим кумиром? Роналдиньо, но, будучи голландцем, я не могу не сказать про Гуллита, ван Бастена, Райкарда. Есть много игроков, которые меня вдохновляют, но ограничимся вышеназванными», - цитирует Зиркзее Football Italia.

Отметим, что арендное соглашение предусматривает возможность выкупа голландского нападающего.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Роналдиньо, Джошуа Зиркзее
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Криштиану Роналду переломил «Интер» в Милане: «Ювентус» выиграл первый матч полуфинала Кубка Италии
Криштиану Роналду переломил «Интер» в Милане: «Ювентус» выиграл первый матч полуфинала Кубка Италии
Пирло могут уволить, но «Ювентусу» для начала важно решить другой вопрос
Пирло могут уволить, но «Ювентусу» для начала важно решить другой вопрос
«Реал» проиграл «Леванте», проведя весь матч в меньшинстве
«Реал» проиграл «Леванте», проведя весь матч в меньшинстве
Всё для «Сити»: «Манчестер Юнайтед» не одолел «Арсенал» и сильно снизил свои шансы на чемпионство
Всё для «Сити»: «Манчестер Юнайтед» не одолел «Арсенал» и сильно снизил свои шансы на чемпионство
Роналду - лучший футболист десятилетия в Европе, Рамос занял второе место
Роналду - лучший футболист десятилетия в Европе, Рамос занял второе место


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола