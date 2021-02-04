Зиркзее: «Мой кумир – Роналдиньо»

Нападающий мюнхенской «Баварии» Джошуа Зиркзее прокомментировал переход в «Парму» на правах аренды.

«Конечно, в «Парме» совсем другие цели, но я верю, что смогу внести свой вклад и сделаю всё возможное, чтобы помочь своему новому клубу. Да, футбол в Италии отличается от Бундеслиги, поэтому потребуется время на адаптацию.

Кто является моим кумиром? Роналдиньо, но, будучи голландцем, я не могу не сказать про Гуллита, ван Бастена, Райкарда. Есть много игроков, которые меня вдохновляют, но ограничимся вышеназванными», - цитирует Зиркзее Football Italia.

Отметим, что арендное соглашение предусматривает возможность выкупа голландского нападающего.