Аого: «Вижу себя первым темнокожим спортивным директором в Германии»

Бывший защитник «Шальке» Деннис Аого рассчитывает стать первым темнокожим спортивным директором в Германии.

«У меня есть несколько вариантов, я ещё не определился со своим будущим. Я работаю на Sky – это доставляет мне удовольствие, пока что принял решение взять паузу. Вижу себя первым темнокожим спортивным директором в Германии. Я справился бы с задачами. Уверен в этом», - цитирует Аого Sport1.

34-летний Аого завершил карьеру в августе 2020 года, всю свою карьеру защитник провёл в немецких клубах. На счету Денниса двенадцать матчей за сборную Германии, за которую он дебютировал в мае 2020 года.