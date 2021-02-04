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Аого: «Вижу себя первым темнокожим спортивным директором в Германии»

04 Февраля 2021, 17:50,

Global Look Press

Бывший защитник «Шальке» Деннис Аого рассчитывает стать первым темнокожим спортивным директором в Германии.

«У меня есть несколько вариантов, я ещё не определился со своим будущим. Я работаю на Sky – это доставляет мне удовольствие, пока что принял решение взять паузу. Вижу себя первым темнокожим спортивным директором в Германии. Я справился бы с задачами. Уверен в этом», - цитирует Аого Sport1.

34-летний Аого завершил карьеру в августе 2020 года, всю свою карьеру защитник провёл в немецких клубах. На счету Денниса двенадцать матчей за сборную Германии, за которую он дебютировал в мае 2020 года.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Деннис Аого
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