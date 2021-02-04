Мюллер: «Счастлив, что Хедира вернулся в Германию»

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер высказался о переходе полузащитника Сами Хедиры в «Герту».

«Я счастлив, что Сами вернулся в Германию. Он вырос в Бундеслиге, выиграл чемпионат со «Штуттгартом» и зарекомендовал себя игроков высочайшего класса ещё в молодом возрасте. Для немецкого футбола было здорово, что он в итоге уехал и успел поиграть за «Реал» и «Ювенутс». Это показывает, что немецкие игроки востребованы за рубежом. Мне интересно посмотреть, как Хедира будет играть после возвращения», - цитирует Мюллера пресс-служба мюнхенского клуба.

33-летний Хедира заключил с «Гертой» контракт, рассчитанный до конца сезона.