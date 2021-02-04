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«Боруссия» готова снизить стоимость Санчо

04 Февраля 2021, 10:59,

Global Look Press

Боссы дортмундской «Боруссии» приняли решение расстаться с атакующим полузащитником Джейдоном Санчо в летнее трансферное окно, об этом рапортует издание Bild.

Согласно данным источника, «шмели» готовы снизить стоимость 20-летнего футболиста до 100 миллионов евро. Ранее интерес к Санчо проявлял «Манчестер Юнайтед», однако тогда стороны не смогли договориться о трансфере.

Действующий контракт Джейдона с немецким клубом рассчитан до середины 2023-го года. В нынешнем сезоне чемпионата Германии Санчо сыграл 17 поединков, забил три гола и сделал семь результативных передач.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Боруссия Дортмунд, Джейдон Санчо
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