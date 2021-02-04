«Боруссия» готова снизить стоимость Санчо

Боссы дортмундской «Боруссии» приняли решение расстаться с атакующим полузащитником Джейдоном Санчо в летнее трансферное окно, об этом рапортует издание Bild.

Согласно данным источника, «шмели» готовы снизить стоимость 20-летнего футболиста до 100 миллионов евро. Ранее интерес к Санчо проявлял «Манчестер Юнайтед», однако тогда стороны не смогли договориться о трансфере.

Действующий контракт Джейдона с немецким клубом рассчитан до середины 2023-го года. В нынешнем сезоне чемпионата Германии Санчо сыграл 17 поединков, забил три гола и сделал семь результативных передач.