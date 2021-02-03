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Бирхофф – о назначении Флика на пост главного тренера сборной Германии: «Если бы я исключил это, то был бы сумасшедшим»

03 Февраля 2021, 00:31,

Global Look Press

Генменеджер сборной Германии Оливер Бирхофф не исключил назначения наставника «Баварии» Ханса-Дитера Флика на пост главного тренера немецкой национальной команды.

«Я был бы сумасшедшим, если бы исключал назначение Флика. Мы очень ценим Флика, он уже доказал свою компетентность», - цитирует Бирхоффа Sport Bild.

Ранее появилась информация, что Флик может покинуть «Баварию» по окончании сезона из-за недопонимания с руководством мюнхенцев.

Отметим, что Флик с «Баварией» добивается невероятных результатов, в прошлом сезоне немецкий специалист выиграл с клубом все возможные трофеи.

В СМИ всё чаще и чаще появляются слухи о том, что Лёв может быть уволен с поста главного тренера Германии.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ханс-Дитер Флик, Оливер Бирхофф
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