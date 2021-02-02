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Румменигге оценил вероятность ухода Алабы из «Баварии»

02 Февраля 2021, 11:17,

Global Look Press

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге рассказал о ситуации с защитником Давидом Алабой. Трудовой договор австрийца с немецким грандом истекает летом 2021-го года.

«99,9%, что Алаба покинет «Баварию» в конце сезона. Он решил попробовать что-то новое.

«Реал»? Представители мадридского клуба не связывались со мной. Уже со второго января Давид может подписать предварительный договор с новым клубом», - передает слова Румменигге издание Sky Sports.

Кроме «Реала», заинтересованность в услугах Алабы проявляют лондонский «Челси», «Ливерпуль» и каталонская «Барселона».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Бавария, Карл-Хайнц Румменигге, Давид Алаба
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