Румменигге оценил вероятность ухода Алабы из «Баварии»

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге рассказал о ситуации с защитником Давидом Алабой. Трудовой договор австрийца с немецким грандом истекает летом 2021-го года.

«99,9%, что Алаба покинет «Баварию» в конце сезона. Он решил попробовать что-то новое.

«Реал»? Представители мадридского клуба не связывались со мной. Уже со второго января Давид может подписать предварительный договор с новым клубом», - передает слова Румменигге издание Sky Sports.

Кроме «Реала», заинтересованность в услугах Алабы проявляют лондонский «Челси», «Ливерпуль» и каталонская «Барселона».