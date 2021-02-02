Мустафи перешёл в «Шальке»

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02 Февраля 2021, 08:13,
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Защитник лондонского «Арсенала» Шкодран Мустафи продолжит карьеру в немецкой Бундеслиге. 28-летний футболист перешел в гельзенкирхенский «Шальке», об этом рапортует пресс-служба клуба.
Стороны заключили трудовое соглашение до конца нынешнего сезона. За немецкую команду Шкодран будет выступать под номером 30.
Напомним, что Мустафи защищал цвета «канониров» с 2016-го года. В Лондон он переехал из испанской «Валенсии». В футболке «Арсенала» защитник провел 151 поединок, записав на свой счет девять забитых мячей и пять результативных передач.
После 19 туров Бундеслиги «Шальке» занимает последнее место в турнирной таблице.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
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