Чемпионат Германии. Бундеслига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Мустафи перешёл в «Шальке»

02 Февраля 2021, 08:13,

Global Look Press

Защитник лондонского «Арсенала» Шкодран Мустафи продолжит карьеру в немецкой Бундеслиге. 28-летний футболист перешел в гельзенкирхенский «Шальке», об этом рапортует пресс-служба клуба.

Стороны заключили трудовое соглашение до конца нынешнего сезона. За немецкую команду Шкодран будет выступать под номером 30.

Напомним, что Мустафи защищал цвета «канониров» с 2016-го года. В Лондон он переехал из испанской «Валенсии». В футболке «Арсенала» защитник провел 151 поединок, записав на свой счет девять забитых мячей и пять результативных передач.

После 19 туров Бундеслиги «Шальке» занимает последнее место в турнирной таблице.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Шальке 04, Трансферы футбола - зима 2021, Шкодран Мустафи, Трансферы футбола состоявшиеся - зима 2021
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Пирло могут уволить, но «Ювентусу» для начала важно решить другой вопрос
Пирло могут уволить, но «Ювентусу» для начала важно решить другой вопрос
«Реал» проиграл «Леванте», проведя весь матч в меньшинстве
«Реал» проиграл «Леванте», проведя весь матч в меньшинстве
Всё для «Сити»: «Манчестер Юнайтед» не одолел «Арсенал» и сильно снизил свои шансы на чемпионство
Всё для «Сити»: «Манчестер Юнайтед» не одолел «Арсенал» и сильно снизил свои шансы на чемпионство
Разборки Ибры и Лукаку, удаление Златана и замена арбитра: «Интер» превозмог «Милан» в Кубке Италии
Разборки Ибры и Лукаку, удаление Златана и замена арбитра: «Интер» превозмог «Милан» в Кубке Италии
Ибрагимовичу грозит 10-матчевая дисквалификация
Ибрагимовичу грозит 10-матчевая дисквалификация


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола