Мустафи перешёл в «Шальке»

Защитник лондонского «Арсенала» Шкодран Мустафи продолжит карьеру в немецкой Бундеслиге. 28-летний футболист перешел в гельзенкирхенский «Шальке», об этом рапортует пресс-служба клуба.

Стороны заключили трудовое соглашение до конца нынешнего сезона. За немецкую команду Шкодран будет выступать под номером 30.

Напомним, что Мустафи защищал цвета «канониров» с 2016-го года. В Лондон он переехал из испанской «Валенсии». В футболке «Арсенала» защитник провел 151 поединок, записав на свой счет девять забитых мячей и пять результативных передач.

После 19 туров Бундеслиги «Шальке» занимает последнее место в турнирной таблице.