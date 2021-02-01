Румменигге: «Я прочитал о долгах «Барселоны» во время завтрака и чуть не подавился»

Глава правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал новость об огромных долгах «Барселоны».

«Я прочитал о долгах «Барселоны» во время завтрака и чуть не подавился. Когда у «Баварии» были долги, то мы не могли спать спокойно. Но я не думаю, что вся эта ситуация приведёт к чему-то глобальному. Такой клуб, как «Барселона», не должен рухнуть из-за того, какое значение он имеет для Каталонии.

Мне очень жаль, что клуб может залазить в такие долги. В «Баварии» мы работаем по другой модели, если сравниваться нас с «Барселоной» и некоторыми итальянскими клубами. Мы работаем не только над спортивной составляющей, но и над финансовой», - цитирует Румменигге Sky Germany.