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Румменигге: «Я прочитал о долгах «Барселоны» во время завтрака и чуть не подавился»

01 Февраля 2021, 22:40,

twitter.com

Глава правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал новость об огромных долгах «Барселоны».

«Я прочитал о долгах «Барселоны» во время завтрака и чуть не подавился. Когда у «Баварии» были долги, то мы не могли спать спокойно. Но я не думаю, что вся эта ситуация приведёт к чему-то глобальному. Такой клуб, как «Барселона», не должен рухнуть из-за того, какое значение он имеет для Каталонии.

Мне очень жаль, что клуб может залазить в такие долги. В «Баварии» мы работаем по другой модели, если сравниваться нас с «Барселоной» и некоторыми итальянскими клубами. Мы работаем не только над спортивной составляющей, но и над финансовой», - цитирует Румменигге Sky Germany.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона, Карл-Хайнц Румменигге
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