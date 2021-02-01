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Хедира стал игроком «Герты»

01 Февраля 2021, 20:20,

Global Look Press

Полузащитник Сами Хедира перешёл из «Ювентуса» в «Герту». Как сообщает пресс-служба клуба из Берлина, немец выбрал 28-й номер.

Трансфер Хедиры прокомментировал спортивный директор «Герты» Арне Фридрих.

«Мы были в одной команде на чемпионате мира 2010 года, который проходил в ЮАР, вместе выходили на поле. Я знаком с его лидерскими качествами и очень рад, что этот футболист стал игроком «Герты», - приводит слова Фридриха официальный сайт клуба.

33-летний Хедира выступал за «Ювентус» с июля 2015 года, но в нынешнем сезоне опытный полузащитник на поле не появлялся, не попав даже в заявку туринского клуба.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ювентус, Герта, Сами Хедира, Трансферы футбола состоявшиеся - зима 2021
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Комментарии (1)
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beorn_n
01 Февраля 2021, 21:01

Наконец-то свершилось!

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