Хедира стал игроком «Герты»

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01 Февраля 2021, 20:20,
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Полузащитник Сами Хедира перешёл из «Ювентуса» в «Герту». Как сообщает пресс-служба клуба из Берлина, немец выбрал 28-й номер.
Трансфер Хедиры прокомментировал спортивный директор «Герты» Арне Фридрих.
«Мы были в одной команде на чемпионате мира 2010 года, который проходил в ЮАР, вместе выходили на поле. Я знаком с его лидерскими качествами и очень рад, что этот футболист стал игроком «Герты», - приводит слова Фридриха официальный сайт клуба.
33-летний Хедира выступал за «Ювентус» с июля 2015 года, но в нынешнем сезоне опытный полузащитник на поле не появлялся, не попав даже в заявку туринского клуба.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Ювентус, Герта, Сами Хедира, Трансферы футбола состоявшиеся - зима 2021
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