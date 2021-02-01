Хедира стал игроком «Герты»

Полузащитник Сами Хедира перешёл из «Ювентуса» в «Герту». Как сообщает пресс-служба клуба из Берлина, немец выбрал 28-й номер.

Трансфер Хедиры прокомментировал спортивный директор «Герты» Арне Фридрих.

«Мы были в одной команде на чемпионате мира 2010 года, который проходил в ЮАР, вместе выходили на поле. Я знаком с его лидерскими качествами и очень рад, что этот футболист стал игроком «Герты», - приводит слова Фридриха официальный сайт клуба.

33-летний Хедира выступал за «Ювентус» с июля 2015 года, но в нынешнем сезоне опытный полузащитник на поле не появлялся, не попав даже в заявку туринского клуба.