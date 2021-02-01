​Мюллер: «Все хотят свержения «Баварии» с престола»

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер высказался по поводу выступлений своей команды в этом сезоне.

«По сравнению с прошлым сезоном наша лёгкость немного померкла. В ноябре и декабре 2020 года у нас было много не самых убедительных результатов с необычно большим количеством пропущенных мячей. Я понимаю, что публика и вся лига хотят, наконец, свергнуть «Баварию» с престола. За «Баварией» всегда пристально наблюдают под увеличительным стеклом», - приводит слова Мюллера Kicker.

«Бавария» лидирует в турнирной таблице Бундеслиги, опережая «РБ Лейпциг» на семь очков.