Чемпионат Германии. Бундеслига 2020-2021
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​Мюллер: «Все хотят свержения «Баварии» с престола»

01 Февраля 2021, 15:32,

Global Look Press

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер высказался по поводу выступлений своей команды в этом сезоне.

«По сравнению с прошлым сезоном наша лёгкость немного померкла. В ноябре и декабре 2020 года у нас было много не самых убедительных результатов с необычно большим количеством пропущенных мячей. Я понимаю, что публика и вся лига хотят, наконец, свергнуть «Баварию» с престола. За «Баварией» всегда пристально наблюдают под увеличительным стеклом», - приводит слова Мюллера Kicker.

«Бавария» лидирует в турнирной таблице Бундеслиги, опережая «РБ Лейпциг» на семь очков.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Бавария, Томас Мюллер
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