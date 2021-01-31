Кан считает Рамоса «адекватной заменой Алаба»

Директор «Баварии» Оливер Кан поговорил о ситуации с контрактом Давида Алабы и потенциальной заменой его на Серхио Рамоса, капитана «Реала».

- Мы теряем Давида Алаба. Ему предложили новый контракт совсем недавно, но он его отклонил. Я могу понять его мотивы, ведь поиграв так долго в «Баварии», он находится в поисках новых вызовов. Нам следует подумать об адекватной замене Давида. В бытность игроком я мечтал поиграть с Серхио Рамосом, но сейчас ничего нет [в плане перехода игрока в «Баварию»].

Напомним, что Алаба и Рамос близки к уходу из своих клубов на правах свободных агентов.