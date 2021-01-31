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Нагельсманн – о победе над «Байером»: «Мы здорово защищались, я доволен»

31 Января 2021, 15:52,

Global Look Press

Главный тренер «РБ Лейпцига» Юлиан Нагельсманн прокомментировал победу над леверкузенским «Байером» (1:0).

«Я доволен игрой команды. Конечно, всегда лучше, если вы уверенно ведёте в счёте, потому что такой соперник как «Байер», в любой момент может усилить атаку игроками со скамейки запасных, но мы здорово защищались до последних минут и заслужили победу.

В первом тайме мы много владели мячом, но нужно более эффективно пользоваться этим», - цитирует Нагельсманна пресс-служба немецкого клуба.

После девятнадцати туров «РБ Лейпциг» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Байер, РБ Лейпциг, Юлиан Нагельсманн
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