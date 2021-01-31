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«Парма» арендует нападающего «Баварии»

31 Января 2021, 13:50,

Global Look Press

Нападающий мюнхенской «Баварии» Джошуа Зиркзее продолжит карьеру в «Парме».

«Согласование перехода заняло некоторое время, но я рад тому, что всё наконец-то закончилось. Думаю, что у меня есть возможность прогрессировать в «Парме», надеюсь, что смогу помочь команде», - цитирует Зиркзее Bild.

«Парма» арендует футболиста до конца сезона с возможностью выкупа прав на него за пятнадцать миллионов евро. Завтра 19-летний форвард пройдёт медицинское обследование для итальянского клуба.

Зиркзее принял участие в пяти матчах «Баварии» во всех турнирах нынешнего сезона, но голевыми действиями не отметился.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Бавария, Парма, Трансферы футбола - зима 2021, Джошуа Зиркзее
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