«Парма» арендует нападающего «Баварии»

Нападающий мюнхенской «Баварии» Джошуа Зиркзее продолжит карьеру в «Парме».

«Согласование перехода заняло некоторое время, но я рад тому, что всё наконец-то закончилось. Думаю, что у меня есть возможность прогрессировать в «Парме», надеюсь, что смогу помочь команде», - цитирует Зиркзее Bild.

«Парма» арендует футболиста до конца сезона с возможностью выкупа прав на него за пятнадцать миллионов евро. Завтра 19-летний форвард пройдёт медицинское обследование для итальянского клуба.

Зиркзее принял участие в пяти матчах «Баварии» во всех турнирах нынешнего сезона, но голевыми действиями не отметился.