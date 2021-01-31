Чемпионат Германии. Бундеслига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Хедира продолжит карьеру в «Герте»

31 Января 2021, 12:20,

Global Look Press

Полузащитник «Ювентуса» Сами Хедира близок к возвращению в Германию.

Как сообщает Kicker, футболист уже прибыл в Берлин, где согласовал последние детали перед подписанием контракта с «Гертой». Сегодня Хедире предстоит пройти медицинское обследование, после чего сделка будет официально завершена.

33-летний немец не выходил на поле в нынешнем сезоне. Хедира выступает за «Ювентус» с 2015 года, в общей сложности он сыграл 145 матчей за туринский клуб, забил двадцать один гол и отдал тринадцать голевых передач.

«Герта» занимает четырнадцатое место в чемпионате Германии после девятнадцати туров.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ювентус, Герта, Трансферы футбола - зима 2021, Сами Хедира
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Пирло могут уволить, но «Ювентусу» для начала важно решить другой вопрос
Пирло могут уволить, но «Ювентусу» для начала важно решить другой вопрос
Первая победа Сульшера над «красными»: «Ливерпуль» распрощался с Кубком Англии, проиграв лихорадочному «Манчестер Юнайтед»
Первая победа Сульшера над «красными»: «Ливерпуль» распрощался с Кубком Англии, проиграв лихорадочному «Манчестер Юнайтед»
«Реал» проиграл «Леванте», проведя весь матч в меньшинстве
«Реал» проиграл «Леванте», проведя весь матч в меньшинстве
Всё для «Сити»: «Манчестер Юнайтед» не одолел «Арсенал» и сильно снизил свои шансы на чемпионство
Всё для «Сити»: «Манчестер Юнайтед» не одолел «Арсенал» и сильно снизил свои шансы на чемпионство
Шикарные дома, в которых живёт Роналду: от Мадейры до Турина
Шикарные дома, в которых живёт Роналду: от Мадейры до Турина


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола