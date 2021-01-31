Хедира продолжит карьеру в «Герте»

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31 Января 2021, 12:20,
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Полузащитник «Ювентуса» Сами Хедира близок к возвращению в Германию.
Как сообщает Kicker, футболист уже прибыл в Берлин, где согласовал последние детали перед подписанием контракта с «Гертой». Сегодня Хедире предстоит пройти медицинское обследование, после чего сделка будет официально завершена.
33-летний немец не выходил на поле в нынешнем сезоне. Хедира выступает за «Ювентус» с 2015 года, в общей сложности он сыграл 145 матчей за туринский клуб, забил двадцать один гол и отдал тринадцать голевых передач.
«Герта» занимает четырнадцатое место в чемпионате Германии после девятнадцати туров.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Ювентус, Герта, Трансферы футбола - зима 2021, Сами Хедира