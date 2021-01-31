Флик – о победе над «Хоффенхаймом»: «Не всё было идеально, но я доволен»

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик отреагировал на победу над «Хоффенхаймом» (4:1).

«Вы и сами знаете, что обе команды хотели играть в футбол. «Хоффенхайм» создал несколько моментов, особенно это касается первого тайма, но Нойер сыграл здорово. Мы выиграли четыре игры из четырёх, необходимо продолжать в том же духе. Не всё было идеально, но я доволен. Прекрасно, что мы смогли собраться после двух поражений подряд и выдали такую серию, это и отличает сильные команды», - цитирует Флика пресс-служба «Баварии».

После девятнадцати туров мюнхенский клуб занимает первое место в турнирной таблице, опережая идущий следом «РБ Лейпциг» на семь очков.