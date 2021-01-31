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Мюллер: «Мы находимся на правильном пути»

31 Января 2021, 09:51,

Global Look Press

Форвард «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал победу над «Хоффенхаймом» (4:1).

«Мы находимся на правильном пути. Сегодня мы сыграли здорово как в атаке, так и в обороне. Наша команда чувствует себя хорошо, когда начинает взвинчивать скорости, это почти всегда работает. Конечно, у «Хоффенхайма» есть сильные стороны, они играют в футбол и дают это делать вам.

Единственный минус – это пропущенный гол. В первом тайме мы могли забивать больше, потому что здорово играли в атаке», - цитирует Мюллера пресс-служба «Баварии».

После девятнадцати туров «Бавария» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Бавария, Томас Мюллер
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