Лёв пытается уговорить Мусиалу выступать за сборную Германии

Йоахим Лёв пытается уговорить полузащитника «Баварии» Джамала Мусиалу выступать за сборную Германии.

«Мусиала – талантливый футболист. Его очень ценят в Германии и «Баварии». Он знает, что я хочу видеть его в сборной Германии. Решение принимать ему», - цитирует Лёва Bild.

Отмечается, что Лёв встретился с Мусиалой и его матерью после матча «Баварии» с «Хоффенхаймом» (4:1). Йоахим уведомил футболиста, что хотел бы видеть его в сборной Германии.

Отметим, что у 17-летнего полузащитника есть как английское, так и немецкое гражданство. Мусиала преимущественно выступал за сборные Англии разных возрастов, но у него есть опыт выступлений и за сборную Германии до 16 лет.