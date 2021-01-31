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Лёв пытается уговорить Мусиалу выступать за сборную Германии

31 Января 2021, 00:38,

twitter.com

Йоахим Лёв пытается уговорить полузащитника «Баварии» Джамала Мусиалу выступать за сборную Германии.

«Мусиала – талантливый футболист. Его очень ценят в Германии и «Баварии». Он знает, что я хочу видеть его в сборной Германии. Решение принимать ему», - цитирует Лёва Bild.

Отмечается, что Лёв встретился с Мусиалой и его матерью после матча «Баварии» с «Хоффенхаймом» (4:1). Йоахим уведомил футболиста, что хотел бы видеть его в сборной Германии.

Отметим, что у 17-летнего полузащитника есть как английское, так и немецкое гражданство. Мусиала преимущественно выступал за сборные Англии разных возрастов, но у него есть опыт выступлений и за сборную Германии до 16 лет.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Йоахим Лёв, Джамал Мусиала
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