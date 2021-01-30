«Бавария» разгромила «Хоффенхайм», «Боруссия» Дортмунд одолела «Аугсбург»

По итогам матчей 19-го тура Бундеслиги «Бавария» без проблем набрала три очка, разгромив «Хоффенхайм» (4:1). По голу забили Жером Боатенг, Томас Мюллер, Роберт Левандовски и Серж Гнабри. А голевой удар Бенжамена Павара отменил ВАР.

Дортмундская «Боруссия» пропустила первой в игре с «Аугсбургом», но затем ответили тремя голами - 3:1. Также волевая победа на счету «Айнтрахта» в матче с «Гертой» (3:1). По одному мячу забили «Унион» с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха, а вот «Вердер» на последней минуте едва не обыграл «Шальке», но гол не засчитали.