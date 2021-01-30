«Бавария» разгромила «Хоффенхайм», «Боруссия» Дортмунд одолела «Аугсбург»

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30 Января 2021, 19:27,
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По итогам матчей 19-го тура Бундеслиги «Бавария» без проблем набрала три очка, разгромив «Хоффенхайм» (4:1). По голу забили Жером Боатенг, Томас Мюллер, Роберт Левандовски и Серж Гнабри. А голевой удар Бенжамена Павара отменил ВАР.
Дортмундская «Боруссия» пропустила первой в игре с «Аугсбургом», но затем ответили тремя голами - 3:1. Также волевая победа на счету «Айнтрахта» в матче с «Гертой» (3:1). По одному мячу забили «Унион» с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха, а вот «Вердер» на последней минуте едва не обыграл «Шальке», но гол не засчитали.
Протокол игры
|Бавария
|4:1
|Хоффенхайм
|(1:0) Боатенг Жером 32'
|(2:0) Мюллер Томас 43'
|44' Крамарич Андрей (2:1)
|(3:1) Левандовски Роберт 57'
|(4:1) Гнабри Серж 63'
Нойер Мануэль • Павар Бенджамин • Боатенг Жером 87' ( Зюле Никлас ( 87') • Алаба Давид • Альфонсо Дэвис • Киммих Йозуа • Рока Марк 53' 69' ( Сане Лерой ( 69') • Гнабри Серж 69' ( Мусиала Джамал ( 69') • Мюллер Томас 75' ( Коста Дуглас ( 75') • Коман Кингсли 75' ( Чупо-Мотинг Эрик ( 75') • Левандовски Роберт
Запасные: Хоффманн Рон-Торбен • Эрнандес Люка • Сарр Буна • Ричардс Крис
Бауманн Оливер • Адамс Касим 59' ( Фогт Кевин ( 59') • Нордтвейт Ховард • Пош Штефан • Гачинович Мийат 58' ( Кадержабек Павел ( 58') • Руди Себастьян • Самассеку Диади 75' ( Гриллич Флориан ( 75') • Баумгартнер Кристоф 74' ( Бельфодиль Исхак ( 74') • Йон Марко • Бебу Ила 81' ( Даббур Мунас ( 81') • Крамарич Андрей
Запасные: Бейер Максимилиан • Богард Мелайро • Пентке Филипп • Адамян Саркис
30 января. Стадион "Аллианц Арена" (Мюнхен).
Протокол игры
|Боруссия Д
|3:1
|Аугсбург
|10' Хан Андре (0:1)
|(1:1) Делани Томас 26'
|(2:1) Санчо Джедон 63'
|(3:1) Удуохаи Феликс 75'
Хитц Mapвин • Морей Матеу 78' ( Пищек Лукаш ( 78') • Аканджи Мануэль • Хуммельс Матс • Геррейро Рафаэль 83' ( Шульц Нико ( 83') • Делани Томас • Брандт Юлиан 75' ( Беллингхем Джуд ( 75') • Санчо Джедон • Ройс Марко 84' ( Дауд Махмуд ( 84') • Джованни Рейна • Холанн Эрлинг
Запасные: Тиггес Штеффен • Мукоко Юссуфа • Рейньер Жезус • Унбехаун Лука • Джан Эмре
Гикевич Рафал • Оксфорд Рис • Гоувелеув Джеффри • Удуохаи Феликс • Калиджиури Даниэль • Стробл Тобиас • Груэсо Карлос 75' ( Tim Civeja ( 75') • Иаго Лопес 20' 77' ( Валентин Мадс ( 77') • Хан Андре 65' ( Варгас Рубен ( 65') • Нидерлехнер Флориан 65' ( Грегорич Михаэль ( 65') • Рихтер Марко 65' ( Йенсен Фредрик ( 65')
Запасные: Гумни Роберт • Хедира Рани • Коубек Томаш • Сухи Марек
30 января. Стадион "Сигнал Идуна Парк" (Дортмунд).
Протокол игры
|Айнтрахт Фр
|3:1
|Герта
|66' Пёнтек Кшиштоф (0:1)
|(1:1) Андре Силва 68'
|(2:1) Хинтереггер Мартин 85'
Трапп Кевин • Тута • 35'Хинтереггер Мартин • Н'Дика Эван • Баркок Аймен 62' ( Туре Альмами ( 62') • Соу Джибриль • Хасебе Макото 76' ( Роде Себастьян ( 76') • Костич Филип • Камада Даити 82' ( Хрустиц Айдин ( 82') • Юнес Амин 62' ( Йович Лука ( 62') • Андре Силва
Запасные: Ильзанкер Штефан • Цубер Стивен • Виллемс Джетро • Бёрднер Элиас • Чендлер Тимоти
Ярстейн Руне • Клюнтер Лукас • Штарк Никлас • Торунарига Джордан • 61'Нец Лука 46' ( Миттельштедт Максимилиан ( 46') • Гендузи Маттео • Аскасибар Сантьяго 89' ( Нганкам Жессик ( 89') • Тусар Люка 37' 89' ( Лёвен Эдуард ( 89') • Лукебакио Доди 77' ( Леки Мэттью ( 77') • Пёнтек Кшиштоф • 88'Кунья Матеус 89' ( Дарида Владимир ( 89')
Запасные: Дордой Мартон • Пекарик Петер • Альдерете Омар • Шволов Александер
30 января. Стадион "Deutsche Bank Park".
Протокол игры
|(1:0) Кнохе Робин 31'
|59' Плеа Алассан (1:1)
Луте Андреас 69' ( Кариус Лорис ( 69') • Фридрих Марвин • Кнохе Робин • Шлоттербек Нико 71' 79' ( Похьянпало Йоэль ( 79') • Рюэрсон Юлиан • Андрих Роберт • Гентнер Кристиан 66' ( Гризбек Себастьян ( 66') • Гисельман Нико • Ингвартсен Маркус • Тойхерт Седрик 85' ( Даяку Леон ( 85') • Авонийи Тайво 79' ( Бюльтер Мариус ( 79')
Запасные: Mathis Bruns • Мацеевски Тим • Гогия Акакий • Эндо Кейта
Зоммер Янн • Лайнер Штефан • Гинтер Маттиас • Эльведи Нико • Бенсебаини Рами • Крамер Кристоф 8' 58' ( Нойхаус Флориан ( 58' ) • 63'Закария Денис • 45'Хофманн Йонас 75' ( Штиндль Ларс ( 75') • Вольф Ханнес • Тюрам Маркус • Плеа Алассан
Запасные: Эмболо Брель • Бейер Луис • Херрманн Патрик • Бенеш Ласло • Вендт Оскар • Зиппель Тобиас • Янчке Тони
30 января. Стадион "Ан дер Альтен Фёрстерай".
Протокол игры
|38' Маскарель Омар (0:1)
|(1:1) Мёхвальд Кевин 77'
Павленка Иржи • Велькович Милош • Топрак Омер • Фридль Марко • Гебреселассие Теодор • Биттенкорт Леонардо • Эггештайн Максимилиан • Мбом Жан-Мануэль 46' ( Рашица Милот ( 46') • Агу Феликс 46' ( Мёхвальд Кевин ( 46') • Шмид Романо 46' ( Аугустинссон Людвиг ( 46') • Сарджент Джош 61' ( Юя Осако ( 61')
Запасные: Eren Dinkci • Мойсандер Никлас • Дос Сантос Хеслер Эдуардо • Чон Тахит • Груев Илия
Ферман Ральф • 66'Беккер Тимо • Кабак Озан • Настасич Матия • Колашинац Сеад • Маскарель Омар 81' ( Тиау Малик ( 81') • Стамбули Бенжамен • 63'Шёпф Алессандро 46' ( Бурджеллаб Нассим ( 46') • Ют Марк • Арит Амин 70' ( Виллиам Фуртадо ( 70') • Matthew Hoppe 81' ( Хунтелаар Клаас-Ян ( 81' ) 89'
Запасные: Мерджан Левент • Ощипка Бастиан • Лангер Михаэль • Мендиль Хамза
30 января. Стадион "Wohninvest WESERSTADION".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Бавария, Боруссия Дортмунд, Хоффенхайм, Аугсбург
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