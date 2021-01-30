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«Бавария» разгромила «Хоффенхайм», «Боруссия» Дортмунд одолела «Аугсбург»

30 Января 2021, 19:27,

Global Look Press

По итогам матчей 19-го тура Бундеслиги «Бавария» без проблем набрала три очка, разгромив «Хоффенхайм» (4:1). По голу забили Жером Боатенг, Томас Мюллер, Роберт Левандовски и Серж Гнабри. А голевой удар Бенжамена Павара отменил ВАР.

Дортмундская «Боруссия» пропустила первой в игре с «Аугсбургом», но затем ответили тремя голами - 3:1. Также волевая победа на счету «Айнтрахта» в матче с «Гертой» (3:1). По одному мячу забили «Унион» с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха, а вот «Вердер» на последней минуте едва не  обыграл «Шальке», но гол не засчитали.

Протокол игры  
Бавария 4:1 Хоффенхайм
(1:0) Боатенг Жером 32'    
(2:0) Мюллер Томас 43'    
    44' Крамарич Андрей (2:1)
(3:1) Левандовски Роберт 57'    
(4:1) Гнабри Серж 63'    
Нойер Мануэль Павар Бенджамин Боатенг Жером   87' (Зюле Никлас (   87') Алаба Давид Альфонсо Дэвис Киммих Йозуа Рока Марк   53'   69' (Сане Лерой (   69') Гнабри Серж   69' (Мусиала Джамал (   69') Мюллер Томас   75' (Коста Дуглас (   75') Коман Кингсли   75' (Чупо-Мотинг Эрик (   75') Левандовски Роберт
Запасные: Хоффманн Рон-Торбен Эрнандес Люка Сарр Буна Ричардс Крис
Бауманн Оливер Адамс Касим   59' (Фогт Кевин (   59') Нордтвейт Ховард Пош Штефан Гачинович Мийат   58' (Кадержабек Павел (   58') Руди Себастьян Самассеку Диади   75' (Гриллич Флориан (   75') Баумгартнер Кристоф   74' (Бельфодиль Исхак (   74') Йон Марко Бебу Ила   81' (Даббур Мунас (   81') Крамарич Андрей
Запасные: Бейер Максимилиан Богард Мелайро Пентке Филипп Адамян Саркис
30 января. Стадион "Аллианц Арена" (Мюнхен).
Протокол игры  
Боруссия Д 3:1 Аугсбург
    10' Хан Андре (0:1)
(1:1) Делани Томас 26'    
(2:1) Санчо Джедон 63'    
(3:1) Удуохаи Феликс 75'    
Хитц Mapвин Морей Матеу   78' (Пищек Лукаш (   78') Аканджи Мануэль Хуммельс Матс Геррейро Рафаэль   83' (Шульц Нико (   83') Делани Томас Брандт Юлиан   75' (Беллингхем Джуд (   75') Санчо Джедон Ройс Марко   84' (Дауд Махмуд (   84') Джованни Рейна Холанн Эрлинг
Запасные: Тиггес Штеффен Мукоко Юссуфа Рейньер Жезус Унбехаун Лука Джан Эмре
Гикевич Рафал Оксфорд Рис Гоувелеув Джеффри Удуохаи Феликс Калиджиури Даниэль Стробл Тобиас Груэсо Карлос   75' (Tim Civeja (   75') Иаго Лопес   20'   77' (Валентин Мадс (   77') Хан Андре   65' (Варгас Рубен (   65') Нидерлехнер Флориан   65' (Грегорич Михаэль (   65') Рихтер Марко   65' (Йенсен Фредрик (   65')
Запасные: Гумни Роберт Хедира Рани Коубек Томаш Сухи Марек
30 января. Стадион "Сигнал Идуна Парк" (Дортмунд).
Протокол игры  
Айнтрахт Фр 3:1 Герта
    66' Пёнтек Кшиштоф (0:1)
(1:1) Андре Силва 68'    
(2:1) Хинтереггер Мартин 85'    
Трапп Кевин Тута   35' Хинтереггер Мартин Н'Дика Эван Баркок Аймен   62' (Туре Альмами (   62') Соу Джибриль Хасебе Макото   76' (Роде Себастьян (   76') Костич Филип Камада Даити   82' (Хрустиц Айдин (   82') Юнес Амин   62' (Йович Лука (   62') Андре Силва
Запасные: Ильзанкер Штефан Цубер Стивен Виллемс Джетро Бёрднер Элиас Чендлер Тимоти
Ярстейн Руне Клюнтер Лукас Штарк Никлас Торунарига Джордан   61' Нец Лука   46' (Миттельштедт Максимилиан (   46') Гендузи Маттео Аскасибар Сантьяго   89' (Нганкам Жессик (   89') Тусар Люка   37'   89' (Лёвен Эдуард (   89') Лукебакио Доди   77' (Леки Мэттью (   77') Пёнтек Кшиштоф   88' Кунья Матеус   89' (Дарида Владимир (   89')
Запасные: Дордой Мартон Пекарик Петер Альдерете Омар Шволов Александер
30 января. Стадион "Deutsche Bank Park".
Протокол игры  
Унион Берлин 1:1 Боруссия М
(1:0) Кнохе Робин 31'    
    59' Плеа Алассан (1:1)
Луте Андреас   69' (Кариус Лорис (   69') Фридрих Марвин Кнохе Робин Шлоттербек Нико   71'   79' (Похьянпало Йоэль (   79') Рюэрсон Юлиан Андрих Роберт Гентнер Кристиан   66' (Гризбек Себастьян (   66') Гисельман Нико Ингвартсен Маркус Тойхерт Седрик   85' (Даяку Леон (   85') Авонийи Тайво   79' (Бюльтер Мариус (   79')
Запасные: Mathis Bruns Мацеевски Тим Гогия Акакий Эндо Кейта
Зоммер Янн Лайнер Штефан Гинтер Маттиас Эльведи Нико Бенсебаини Рами Крамер Кристоф   8'   58' (Нойхаус Флориан (   58'   63') Закария Денис   45' Хофманн Йонас   75' (Штиндль Ларс (   75') Вольф Ханнес Тюрам Маркус Плеа Алассан
Запасные: Эмболо Брель Бейер Луис Херрманн Патрик Бенеш Ласло Вендт Оскар Зиппель Тобиас Янчке Тони
30 января. Стадион "Ан дер Альтен Фёрстерай".
Протокол игры  
Вердер 1:1 Шальке 04
    38' Маскарель Омар (0:1)
(1:1) Мёхвальд Кевин 77'    
Павленка Иржи Велькович Милош Топрак Омер Фридль Марко Гебреселассие Теодор Биттенкорт Леонардо Эггештайн Максимилиан Мбом Жан-Мануэль   46' (Рашица Милот (   46') Агу Феликс   46' (Мёхвальд Кевин (   46') Шмид Романо   46' (Аугустинссон Людвиг (   46') Сарджент Джош   61' (Юя Осако (   61')
Запасные: Eren Dinkci Мойсандер Никлас Дос Сантос Хеслер Эдуардо Чон Тахит Груев Илия
Ферман Ральф   66' Беккер Тимо Кабак Озан Настасич Матия Колашинац Сеад Маскарель Омар   81' (Тиау Малик (   81') Стамбули Бенжамен   63' Шёпф Алессандро   46' (Бурджеллаб Нассим (   46') Ют Марк Арит Амин   70' (Виллиам Фуртадо (   70') Matthew Hoppe   81' (Хунтелаар Клаас-Ян (   81'   89')
Запасные: Мерджан Левент Ощипка Бастиан Лангер Михаэль Мендиль Хамза
30 января. Стадион "Wohninvest WESERSTADION".

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Бавария, Боруссия Дортмунд, Хоффенхайм, Аугсбург
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Комментарии (1)
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0
Misha_diablo_football
30 Января 2021, 20:28

Наконец золотая бутса придёт к своему истинному владельцу, а может и золотой мячик....

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