Салихамиджич: «Мы ведем переговоры по трансферу Юпамекано»

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30 Января 2021, 17:46,
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Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич подтвердил, что клуб ведёт переговоры по трансферу защитника «РБ Лейпцига» Део Юпамекано.
«Да, мы интересуемся этим футболистом. Вчера у нас состоялась продуктивная встреча с его агентами, посмотрим, что будет дальше», - цитирует Салихамиджича Sky Sport.
22-летний Юпамекано является одним из лидеров обороны «РБ Лейпцига», на его счету один гол и одна голевая передача в 24 матчах немецкого клуба. Портал Transfermarkt оценивается трансферную стоимость молодого француза в 60 миллионов евро.
Напомним, что с большой долей вероятности летом «Баварию» покинет Давид Алаба.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Бавария, Хасан Салихамиджич, Део Юпамекано