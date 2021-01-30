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Салихамиджич: «Мы ведем переговоры по трансферу Юпамекано»

30 Января 2021, 17:46,

Global Look Press

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич подтвердил, что клуб ведёт переговоры по трансферу защитника «РБ Лейпцига» Део Юпамекано.

«Да, мы интересуемся этим футболистом. Вчера у нас состоялась продуктивная встреча с его агентами, посмотрим, что будет дальше», - цитирует Салихамиджича Sky Sport.

22-летний Юпамекано является одним из лидеров обороны «РБ Лейпцига», на его счету один гол и одна голевая передача в 24 матчах немецкого клуба. Портал Transfermarkt оценивается трансферную стоимость молодого француза в 60 миллионов евро.

Напомним, что с большой долей вероятности летом «Баварию» покинет Давид Алаба.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Бавария, Хасан Салихамиджич, Део Юпамекано
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