«Милан» хочет подписать Дугласа Косту

Бразильский вингер «Ювентуса» Дуглас Коста, выступающий за мюнхенскую «Баварию» на правах аренды, может продолжить карьеру в другом итальянском топ-клубе.

Согласно информации издания Football-Italia, заинтересованность в трансфере 30-летнего футболиста проявляет «Милан». Главным препятствием может стать высокая заработная плата бразильца. Дуглас сейчас получает шесть миллионов евро в год.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии Коста провел девять поединков, записав на свой счет один забитый мяч и одну результативную передачу.

Арендный договор полузащитника рассчитан до лета 2021-го года.