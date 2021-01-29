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«Милан» хочет подписать Дугласа Косту

29 Января 2021, 12:34,

Global Look Press

Бразильский вингер «Ювентуса» Дуглас Коста, выступающий за мюнхенскую «Баварию» на правах аренды, может продолжить карьеру в другом итальянском топ-клубе.

Согласно информации издания Football-Italia, заинтересованность в трансфере 30-летнего футболиста проявляет «Милан». Главным препятствием может стать высокая заработная плата бразильца. Дуглас сейчас получает шесть миллионов евро в год.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии Коста провел девять поединков, записав на свой счет один забитый мяч и одну результативную передачу.

Арендный договор полузащитника рассчитан до лета 2021-го года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Милан, Трансферы футбола - зима 2021, Дуглас Коста
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Комментарии (1)
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1
Марченко Максим
29 Января 2021, 12:39

Его звёздный час был в Шахтёре и в первом приходе в Баварию ,как только перешёл в Юве ,утратил свои качества и до сих пор играет не айс ,стоит подумать Милану ,нужен ли он команде...

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