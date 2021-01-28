«Байер» оформил трансфер защитника «Селтика»

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28 Января 2021, 10:58,
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Фланговый защитник Жереми Фримпонг, выступавший в чемпионате Шотландии за «Селтик», перебрался в немецкую Бундеслигу.
Новым местом работы 20-летнего голландского футболиста стал леверкузенский «Байер». Согласно данным портала Transfermarkt, сумма сделки составила 11 миллионов евро.
«Фармацевты» заключили с Фримпонгом долгосрочный трудовой договор, который рассчитан до середины 2025-го года.
За «Селтик» Жереми выступал с 2019-го года. Он провел 51 поединок, отметившись тремя забитыми мячами и восемью ассистами.
По итогам 18 туров Бундеслиги «Байер» занимает третье место в турнирной таблице.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
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