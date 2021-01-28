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«Байер» оформил трансфер защитника «Селтика»

28 Января 2021, 10:58,

Global Look Press

Фланговый защитник Жереми Фримпонг, выступавший в чемпионате Шотландии за «Селтик», перебрался в немецкую Бундеслигу.

Новым местом работы 20-летнего голландского футболиста стал леверкузенский «Байер». Согласно данным портала Transfermarkt, сумма сделки составила 11 миллионов евро.

«Фармацевты» заключили с Фримпонгом долгосрочный трудовой договор, который рассчитан до середины 2025-го года.

За «Селтик» Жереми выступал с 2019-го года. Он провел 51 поединок, отметившись тремя забитыми мячами и восемью ассистами.

По итогам 18 туров Бундеслиги «Байер» занимает третье место в турнирной таблице.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Трансферы футбола - зима 2021, Байер Леверкузен, Трансферы футбола состоявшиеся - зима 2021, Жереми Фримпонг
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