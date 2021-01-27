Флик может покинуть «Баварию» по окончании сезона

Ханс-Дитер Флик может покинуть пост главного тренера «Баварии» по окончании сезона.

Как сообщает Sport Bild, на это есть две причины. Во-первых, в конце года клуб покинет глава правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге. Флик пока не знает, какой будет политика мюнхенцев после ухода Румменигге. Во-вторых, у наставника «Баварии» напряжённые отношения со спортивным директором клуба Хасаном Салихамиджичем. Флик и его тренерский штаб недовольны трансферами Салихамиджича.

Отмечается, что Ханс-Дитер по-прежнему общается с Федерацией футбола Германии, которая хотела бы видеть специалиста на посту главного тренера сборной. Интерес к кандидатуре Флика проявляют и английские клубы.