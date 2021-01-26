​«Бавария» - фаворит в гонке за Упамекано

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26 Января 2021, 19:29,
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Центральный защитник «РБ Лейпцига» Дайо Упамекано входит в сферу интересов многих топ-клубов, включая представителей Премьер-лиги Англии. Однако фаворитом на подписание двадцатидвухлетнего француза является «Бавария», сообщает Fussball Transfers.
Упамекано не только контактирует с главным тренером мюнхенской команды Хансом-Дитером Фликом, но и провёл несколько бесед с главой совета директоров клуба Карлом-Хайнцем Румменигге.
В нынешнем сезоне Дайо Упамекано провёл за «РБ Лейпциг» двадцать четыре матча, в которых забил один гол и отдал один результативный пас на партнёра.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Бавария, РБ Лейпциг, Дайо Упамекано