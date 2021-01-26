​«Бавария» - фаворит в гонке за Упамекано

Центральный защитник «РБ Лейпцига» Дайо Упамекано входит в сферу интересов многих топ-клубов, включая представителей Премьер-лиги Англии. Однако фаворитом на подписание двадцатидвухлетнего француза является «Бавария», сообщает Fussball Transfers.

Упамекано не только контактирует с главным тренером мюнхенской команды Хансом-Дитером Фликом, но и провёл несколько бесед с главой совета директоров клуба Карлом-Хайнцем Румменигге.

В нынешнем сезоне Дайо Упамекано провёл за «РБ Лейпциг» двадцать четыре матча, в которых забил один гол и отдал один результативный пас на партнёра.