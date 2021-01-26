«Кёльн» оформил аренду нападающего «Брюгге»

Нигерийский форвард Эммануэль Деннис перебрался из «Брюгге» в «Кёльн», об этом рапортует пресс-служба немецкого клуба.

Стороны заключили арендное соглашение до конца сезона-2020/2021. В трудовом договоре прописан пункт о последующем праве выкупа футболиста.

В первой половине сезона Деннис сыграл девять матчей в чемпионате Бельгии, отметившись двумя результативными передачами.

После 18 туров немецкой Бундеслиги «Кёльн» набрал 15 баллов и располагается на 16-й строчке в турнирной таблице. Следующий поединок «козлы» проведут на своем домашнем поле против «Арминии».