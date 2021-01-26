Чемпионат Германии. Бундеслига 2020-2021
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«Кёльн» оформил аренду нападающего «Брюгге»

26 Января 2021, 11:50,

Евро-Футбол.Ру

Нигерийский форвард Эммануэль Деннис перебрался из «Брюгге» в «Кёльн», об этом рапортует пресс-служба немецкого клуба.

Стороны заключили арендное соглашение до конца сезона-2020/2021. В трудовом договоре прописан пункт о последующем праве выкупа футболиста.

В первой половине сезона Деннис сыграл девять матчей в чемпионате Бельгии, отметившись двумя результативными передачами.

После 18 туров немецкой Бундеслиги «Кёльн» набрал 15 баллов и располагается на 16-й строчке в турнирной таблице. Следующий поединок «козлы» проведут на своем домашнем поле против «Арминии».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Трансферы футбола - зима 2021, Трансферы футбола - состоявшиеся зима 2021, Кёльн, Эммануэль Деннис
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