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​Дардаи снова стал главным тренером «Герты»

25 Января 2021, 17:23,

Global Look Press

На следующий день после увольнения Бруно Лаббадии «Герта» объявила имя нового главного тренера. Им стал сорокачетырёхлетний венгерский специалист Пал Дардаи, который уже работал с командой на протяжении четырёх с половиной лет до конца сезона 2018/2019.

Через год после своего ухода с должности главного тренера «Герты» Дардаи вернулся в клуб и работал в академии, в том числе как тренер команды возрастной категории до шестнадцати лет.

На текущий момент «Герта» занимает только четырнадцатое место в турнирной таблице чемпионата Германии. Тридцатого января берлинцы сыграют против «Айнтрахта» на выезде.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Герта, Пал Дардаи
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