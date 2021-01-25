​Дардаи снова стал главным тренером «Герты»

На следующий день после увольнения Бруно Лаббадии «Герта» объявила имя нового главного тренера. Им стал сорокачетырёхлетний венгерский специалист Пал Дардаи, который уже работал с командой на протяжении четырёх с половиной лет до конца сезона 2018/2019.

Через год после своего ухода с должности главного тренера «Герты» Дардаи вернулся в клуб и работал в академии, в том числе как тренер команды возрастной категории до шестнадцати лет.

На текущий момент «Герта» занимает только четырнадцатое место в турнирной таблице чемпионата Германии. Тридцатого января берлинцы сыграют против «Айнтрахта» на выезде.